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Futsal: 2022 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu

Türkiye A Milli Futsal Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu ilk maçında Litvanya'ya 3-2 mağlup oldu.

29.01.2020 23:06 | Son Güncelleme: 29.01.2020 23:06
Futsal: 2022 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu

Türkiye A Milli Futsal Takımı, 2022 Şampiyonası Eleme Grubu ilk maçında 'ya 3-2 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, eleme grubu maçları, Litvanya'da başladı.

İlk maçında ev sahibi ülke ile karşı karşıya gelen milli takım, rakibine 3-2 yenildi.

Karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin gollerini Kamilcan Akparlak ve Muhammed Furkan Özkan atarken, Litvanya'nın gollerini Justinas Zagurskas (2) ve Lukas Sendzikas kaydetti.

Grubun diğer maçında Macaristan, Kuzey İrlanda'yı 7-2 mağlup etti.

Futsal Milli Takımı, eleme grubundaki ikinci maçında yarın Macaristan ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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