Futsal 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın Elit Tur maçları aday kadrosu açıklandı

ADANA (AA) - Futsal 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın, Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ay-yıldızlı ekibin 16-19 Mart 2022 tarihleri arasında Adana'da oynayacağı maçlar için aday kadroya davet edilen oyuncuların bugün saat 18.00'de Adana Hilton Otel'de toplanacağı belirtildi.

Mili takım, 1. Grup'ta sırasıyla İtalya, Karadağ ve Hollanda ile mücadele edecek. Grubu lider olarak tamamlayan takım, 3-10 Eylül 2022 tarihlerinde İspanya'nın Jaen kentinde oynanacak Futsal 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde edecek.

Milli takımın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Emir Kağan Kadalı (Bursa Zaferspor), Can Türk (Belediye Kütahyaspor), Görkem Yiğit Bayram (Hacettepe)

Savunma: Muhammed Fatih Ardıç (Adanaspor), Oğuz Kaan Ünal (Gerze Belediyespor), Koraycan Akbaş (Galatasaray), Mustafa Yüzgeç (Adana Demirspor)

Kanat: Mustafa Gürkan Varlık (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Furkan Eliaçık (Ankaraspor), Berkan Mahmut Keskin (Sarıyer), Göktan Işılak (Adıyaman), Mustafa Karaman (Galatasaray)

Forvet: Arda Kaan Yıldız (Etimesgut Belediyespor), Ali Rıza Aslan (Vavacars Fatih Karagümrük), Anıl Özçelik (Kasımpaşa)