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İtalya Serie A, La Liga, Spor

Futbolun korona virüs kaybı 4 milyar Euro

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında futbol maçlarının oynanmamasından dolayı İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'deki kulüplerin toplam kaybı 4 milyar Euro. En büyük gelir kaybını ise 1 milyar 250 milyon Euro ile Premier Lig yaşayacak.

19.03.2020 10:51 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:51
Futbolun korona virüs kaybı 4 milyar Euro

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında futbol maçlarının oynanmamasından dolayı İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'deki kulüplerin toplam kaybı 4 milyar Euro. En büyük gelir kaybını ise 1 milyar 250 milyon Euro ile Premier Lig yaşayacak.

Korona virüs salgını nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde spor faaliyetleri durdu. En çok izlenen spor dalı olan futbol da en çok etkilenen şeylerin başına geliyor. KPMG Football Benchmark ekibi, dünyanın en çok izlenen beş büyük liginin (İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1) korona virüs nedeniyle ekonomik kaybını araştırdı. Maç günü, yayın ve ticari gelirden mahrum kalacak olan beş büyük ligdeki kulüplerin toplam kaybı 4 milyar Euro'ya kadar çıkıyor.

541 karşılaşmanın durumu belirsiz

5 büyük lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 541 karşılaşmanın durumu belirsizliğini koruyor. Bu ligler arasında en büyük gelir kaybını ise İngiltere Premier Lig yaşayacak. Dünyanın en çok izlenen liginin tahmini gelir kaybının 1 milyar 150 milyon Euro ile 1 milyar 250 milyon Euro arasında olması bekleniyor. La Liga'da 800-950 milyon Euro, Bundesliga'da 650-750 milyon Euro, Serie A'da 550-650 milyon Euro, Ligue 1 de ise 300-400 milyon Euro arasında bir kaybın olacağı tahmin ediliyor.

Korona virüs salgını nedeniyle beş büyük ligin kaybı şöyle:

Lig Maç Günü Kaybı Yayın Geliri Kaybı - Ticari Kayıp Toplam Kayıp (Euro)

Premier Lig (İngiltere): 170-180 milyon - 700-800 milyon - 250-300 milyon - 1.150-1.250 milyon

La Liga (İspanya): 150-170 milyon - 500-600 milyon - 150-200 milyon - 800-950 milyon

Bundesliga (Almanya): 130-140 milyon - 300-400 milyon - 200-250 milyon - 650-750 milyon

Serie A (İtalya): 90-100 milyon - 350-450 milyon - 100-150 milyon - 550-650 milyon

Ligue 1 (Fransa): 50-60 milyon - 150-200 milyon - 100-140 milyon - 300-400 milyon - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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