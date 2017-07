Futbolun Eski Yıldızları, Antrenörlük Eğitiminde

YUNUS OKUR - Türk futbolunun efsane isimleri, Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen UEFA Pro Lisans Kursu'nda antrenörlük eğitimi alıyor.



Geçmişte Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde top koşturan Türk futbolunun önemli isimlerinden Yusuf Şimşek, Alpay Özalan ve Hasan Şaş'ın da aralarında bulunduğu 24 eski futbolcu, Erzurum'daki Palandöken Dağı eteğinde, 2 bin 800 rakımda antrenörlük mesleğinin inceliklerini öğreniyor.



TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde düzenlenen UEFA Pro Lisans Kursu'na katılan efsane isimler, antrenörlük görevi için son eğitimlerini alıyor.



Deneyimli eğitmenlerden antrenörlük eğitimi alan kursiyerler, eğitimlere destek amaçlı katılan minik futbolculara savunma ve hücum pozisyonlarında nasıl durmaları gerektiği konusunda taktikler vererek, öğrendiklerini pekiştirme imkanı da buluyor.



"Dünyanın her yerinde en büyük takımları dahi çalıştırabilecekler"



TFF Antrenör UEFA Kursları Eğitim Sorumlusu Yücel Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serin havası ve yüksek rakımı nedeniyle kurs tercihlerini Erzurum'dan yana kullandıklarını söyledi.



Erzurum halkının samimi tavırlarından mutluluk duyduklarını ve kendilerine teşekkür ettiğini ifade eden Uyar, şöyle konuştu:



"Bu kursu bitirenler, dünyanın her yerinde en büyük takımları dahi çalıştırabilecek ehliyete sahip olabiliyor. Yani buradan aldığın ehliyetle eğer talip olurlarsa Chelsea veya Bayern Münih'i de çalıştırabilirsin. Burada bulunanların birçoğu eski futbolcu. Son lisanslarını almak için buradalar. Bu kurs yaklaşık 1 yıl sürüyor. Bu ayın 11'inde A kursları için bir grubumuz geliyor ve kurslarımız devam edecek. Üç dört ay burada kurslarımızı yapacağız. Bu kurs dört aşamalı bir kurs. Yaklaşık 380 saati doldurmanız gerekiyor. Arada stajlar ve ödevler de var."



Uyar, kursta eğitim görenlerin birçoğunun şu an kulüp çalıştırdığına da işaret ederek, "Altınordu, Samsunspor, Denizlispor hocaları burada. Biz bu anlamda Erzurum'a katkı sunduğumuzu düşünüyoruz. Burada bu güzel ortamı gören hocalarımız, takımlarını da kamp için buraya getireceklerdir." ifadelerini kullandı.