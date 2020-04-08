SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› Futbolu özleyen Bursaspor taraftarı evleri tribüne çeviriyor - Spor
Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor

Futbolu özleyen Bursaspor taraftarı evleri tribüne çeviriyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftarları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında liglere ara verilmesi nedeniyle tribün coşkusunu evlere taşıdı.

08.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:30
Futbolu özleyen Bursaspor taraftarı evleri tribüne çeviriyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftarları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında liglere ara verilmesi nedeniyle tribün coşkusunu evlere taşıdı.

Süper Lig şampiyonluğu bulunan ve Türk futbol tarihinde "Dört Büyükler" dışında bu başarıya ulaşan tek takım olma unvanını elinde tutan Bursaspor'un taraftarları, lige verilen araya rağmen futbol coşkusuna ara vermedi.

Bursaspor Kongre Üyeleri Platformu (BURKÜP) öncülüğünde başlatılan akımla yeşil-beyazlı takıma gönül verenler, evlerinde yakınları ve çocuklarıyla Bursaspor marşları söylüyor.

Yeşil-beyazlı formayı giyerek evlerini adeta tribüne çeviren taraftarlar, evde kaldıkları sürede takımları için besteledikleri yeni marşları da beğeniye sunuyor. Bu coşkuya ait sosyal medyadaki ilgi gören paylaşımlarda "evde kalın" çağrısı da yapılıyor.

"Herkes kendi takımını bizim gibi özlemiştir"

Evinde çocuklarıyla Bursaspor'a destek veren Tolga Tunalıgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor bir dönemden geçildiğini ve bir virüsün dünyada hayatı durma noktasına getirdiğini söyledi.

Salgını önlemek için evden çıkmadıklarını belirten Tunalıgil, "Çocuklarımla beraber Bursaspor'un bestelerini müzik aletleriyle çalıyoruz. Özlediğimiz çok şey var. Gezmeyi, arkadaşlarla buluşmayı özledik ama özlediğimiz bir şey daha var o da Bursaspor. Hafta sonları maç heyecanını, 'gol' diye bağırmayı çok özledik. Herkes kendi takımını bizim gibi özlemiştir. Bir an önce buna kavuşmak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek gerekiyor. Mümkün olduğunca evde kalalım. Dışarıya çıkacağımız zaman gerekli önlemlerimizi alalım." diye konuştu.

Bursaspor taraftarı ve kongre üyesi Süleyman Özden de dünyanın zor bir dönemden geçtiğine, bu mücadele verilirken sosyal yaşantıda büyük kısıtlamalara gidildiğine değindi.

Çok sevdikleri Bursaspor'dan bu dönemde ayrı kaldıklarını kaydeden Özden, bu ayrılığın kısa sürmesini diledi.

Özden, "Futbolun ölmediğini, bu zor günlerde de yaşadığını herkese göstermek için Bursaspor'a olan sevgimizi sosyal platformda devam ettirmek için böyle bir akım başlattık. Sevdalısı olduğumuz takımı unutmadığımızı şarkı ve bestelerimizle göstermek istiyoruz. Diğer takımların taraftarını da bu akıma destek vermeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

BURKÜP kurucularından Engin Batu da Bursaspor'un hak ettiği yere gelmesi amacıyla bu platformu kurduklarını söyledi.

Batu, herkesin moralini yüksek tutmak için sosyal medyadan paylaşımlar yapmaya başladıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Sosyal medyadaki paylaşımlarımız devam edecek. İnşallah bu virüsten kurtulursak tribünlere koşmayı, Bursaspor'u sevdiğimizi haykırmak istiyoruz. İnşallah bestelerimizi tribünlerde söyleriz."

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Takımdan ayrılması gündemde olan Falcao için G.Saray kararını verdi Spor
Takımdan ayrılması gündemde olan Falcao için G.Saray kararını verdi
Beşiktaş taraftarına müjde: 1 yıllık sözleşme imzalayacağız Spor
Beşiktaş taraftarına müjde: 1 yıllık sözleşme imzalayacağız
Mourinho korona yasağını hiçe saydı! 4 futbolcuya parkta idman yaptırdı Spor
Mourinho korona yasağını hiçe saydı! 4 futbolcuya parkta idman yaptırdı
Beşiktaş'tan rakiplerine yarışma göndermesi: Müfredata ekler misiniz? Spor
Beşiktaş'tan rakiplerine yarışma göndermesi: Müfredata ekler misiniz?
Tecrübeli teknik adamdan F.Bahçe itirafı: F.Bahçe'den teklif aldım Spor
Tecrübeli teknik adamdan F.Bahçe itirafı: F.Bahçe'den teklif aldım
Ve Başakşehir ilk transferini yaptı! Genç futbolcu formayı giydi Spor
Ve Başakşehir ilk transferini yaptı! Genç futbolcu formayı giydi
IFAB, elle oynama kuralını değiştirdi
IFAB, elle oynama kuralını değiştirdi
Ronaldinho hapishaneden çıktı! Cezası ev hapsine çevrildi
Ronaldinho hapishaneden çıktı! Cezası ev hapsine çevrildi
Fenerbahçe, Palomino ve Stambouli'yi gündemine aldı
Fenerbahçe, Palomino ve Stambouli'yi gündemine aldı
Mert Hakan'a yurt içinden ve yurt dışından teklif yağıyor
Mert Hakan'a yurt içinden ve yurt dışından teklif yağıyor
Fatih Terim, hayatını kaybeden gazeteci Rialti ile videosunu paylaştı
Fatih Terim, hayatını kaybeden gazeteci Rialti ile videosunu paylaştı
FIFA'dan futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kritik karar
FIFA'dan futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kritik karar
İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz
İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz
Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor
Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor
Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık
Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık
Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı
Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı
Elia, 'Artık dolu statta oynamak istiyorum' diyerek ayrılık kararı aldı
Elia, "Artık dolu statta oynamak istiyorum" diyerek ayrılık kararı aldı
Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı
Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı
Galatasaray'a 10 milyon euro teklif eden Al Sadd, Falcao'yu ikna etti
Galatasaray'a 10 milyon euro teklif eden Al Sadd, Falcao'yu ikna etti
Caster Semenya, Ronaldo'nun rekorunu 45 saniyede 176 ab crunch yaparak geçti
Caster Semenya, Ronaldo'nun rekorunu 45 saniyede 176 ab crunch yaparak geçti
Inter, Lionel Messi'yi transfer etmek için girişimlerde bulunuyor
Inter, Lionel Messi'yi transfer etmek için girişimlerde bulunuyor
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Sosa ve Novak müjdesi: Prensipte anlaştık
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Sosa ve Novak müjdesi: Prensipte anlaştık
Christian Luyindama, Florya'ya giderek saha çalışmalarına başladı
Christian Luyindama, Florya'ya giderek saha çalışmalarına başladı
Abdurrahim Albayrak'ın son koronavirüs testi negatif çıktı
Abdurrahim Albayrak'ın son koronavirüs testi negatif çıktı
Bayern Münih, Thomas Müller'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı
Bayern Münih, Thomas Müller'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı
Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına spor dünyasından en büyük desteği veren isim Şenol Güneş oldu
Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına spor dünyasından en büyük desteği veren isim Şenol Güneş oldu
Fatih Terim'in yakın arkadaşı Alessandro Rialti, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Fatih Terim'in yakın arkadaşı Alessandro Rialti, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Sınırları zorlayan güzel boksçu, çıplak pozuyla gönderme yaptı
Sınırları zorlayan güzel boksçu, çıplak pozuyla gönderme yaptı
Burak Yılmaz ve N'Koudou'nun güldüren diyaloğu: Ben sana pas veriyorum, sen atamıyorsun
Burak Yılmaz ve N'Koudou'nun güldüren diyaloğu: Ben sana pas veriyorum, sen atamıyorsun
Karantinada cinsel ilişki partisi düzenleyen Kyle Walker'ın online striptiz kanalına katıldığı ortaya çıktı
Karantinada cinsel ilişki partisi düzenleyen Kyle Walker'ın online striptiz kanalına katıldığı ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Haluk Levent Levent Yamanel Erkan Petekkaya
Spor Falcao Rüştü Reçber Bülent Uygun Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Polis Antalya Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Futbolu özleyen Bursaspor taraftarı evleri tribüne çeviriyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 11:45:20. #1.15#
title