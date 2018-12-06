Futbolu Bırakan Stefan Kiessling, Sezon Başında Yapılan Testlere Eşini Soktuğunu İtiraf Etti

Futbolu bıraktıktan sonra sezon başı kamplarını sevmediklerini itiraf eden oyuncular gördük ancak Stefan Kiessling, olaya farklı bir boyut getirdi. Kariyerinin büyük bir bölümünü Bayer Leverkusen'de sürdüren ve geçen sezon sonunda futbolu bırakan Alman forvet, sezon başı dayanıklılık testlerinde kendisinin yerine eşi Norina'yı soktuğunu söyledi.

''EŞİM ÇOK ATLETTİ, O YÜZDEN''

Bild'e konuşan Stefan Kiessling, ''Sezon öncesi kamplarda hiçbir zaman yüzde yüzümü vermedim. Bir kere bile. Koşu performansını ölçen dayanıklılık testleri yapılıyordu. Eşim çok atletik olduğu için bazen benim yerime katılıyordu. Sonuçlar o kadar iyi çıkıyordu ki kimse şüphelenmedi.'' diye konuştu.

"GERÇEKTEN HARİKA BİR HİSMİŞ"

Futbolu bıraktıktan sonra tatilin keyfini çıkardığını söyleyen 34 yaşındaki eski futbolcu, ''Futbolu bıraktıktan sonra emen tatile çıkmamız gerekti. Geçenlerde Meksika'daydık. Eşime dedim ki 'Tatlım, bugün salona gidip çalışmayacağım, biraz sahilde kalacağım.' Gerçekten harika bir hismiş.'' dedi.

(Sporx)