Futbolseverler Süper Lig'in Ertelenmesini İstiyor Türkiye Futbol Federasyonu, beklentilerin aksine ligin ertelenmesi kararı almadı ve maçların seyircisiz oynanması uygulamasına devam edileceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, beklentilerin aksine ligin ertelenmesi kararı almadı ve maçların seyircisiz oynanması uygulamasına devam edileceğini açıkladı. VOA Türkçe'nin konuştuğu futbolseverler de liglerin ertelenmesinin doğru olduğu görüşünde.