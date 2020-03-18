Futbolseverler Süper Lig'in Ertelenmesini İstiyor
Türkiye Futbol Federasyonu, beklentilerin aksine ligin ertelenmesi kararı almadı ve maçların seyircisiz oynanması uygulamasına devam edileceğini açıkladı.
18.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:46
Türkiye Futbol Federasyonu, beklentilerin aksine ligin ertelenmesi kararı almadı ve maçların seyircisiz oynanması uygulamasına devam edileceğini açıkladı. VOA Türkçe'nin konuştuğu futbolseverler de liglerin ertelenmesinin doğru olduğu görüşünde.
Kaynak: DailyMotion.com
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