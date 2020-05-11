Futbolseverler "Seyircisiz Lig" Kararı İçin Ne Düşünüyor?
11.05.2020 08:47 | Son Güncelleme: 11.05.2020 08:47
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan futbol liglerini 12 Haziran'da başlatma kararı almıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan futbol liglerini 12 Haziran'da başlatma kararı almıştı. Ancak futbolseverler maçların seyircisiz oynanacak olması sebebiyle ligin başlamasını anlamlı bulmuyor
Kaynak: DailyMotion.com