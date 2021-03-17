Futbolist, yeni logosu ile ilgili en iyi görsel tasarıma ödül veriyor

FutbolistCo, yakın zamanda yeniledikleri logosu ile yapılacak görsel tasarımların en beğenilenine ödül verileceğini duyurdu.

Futbolist, resmi twitter adresinden paylaştığı bir gönderi ile yeni logosu ile birlikte hazırlanacak görsel tasarımların arasından seçtikleri en iyi tasarıma ödül vereceğini açıkladı.

Eğer siz de tasarım yeteneklerinize güveniyor ve bu etkinlikte yer almak istiyorsanız 18.03.2021 tarihine kadar Futbolist'in yeni logosunu da içinde barındıran görsel tasarımlarınızı gönderebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros