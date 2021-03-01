Futbolist yeni logo tasarımına geçti: "Yeni logomuzla yeni şampiyonluklar için hazırız!"
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Futbolist yeni logo tasarımına geçti: "Yeni logomuzla yeni şampiyonluklar için hazırız!"

01.03.2021 00:15 | Son Güncelleme: 01.03.2021 00:19
Futbolist yeni logo tasarımına geçti:

Futbolist (FutbolistCo), yeni logo tasarımına geçtiğini taraftarlarına duyurdu.

Türkiye'nin önde gelen ve başarılı espor kulüplerinden Futbolist, yeni logosunu tanıttı. yapılan paylaşımda başarılı kulüp, "İşte beklediğiniz an geldi… Yeni zaferlere, yeni şampiyonluklara" sözleriyle birlikte yeni bir logo tasarımı kullanacaklarını duyurdu. Yapılan paylaşımda eski logonun hikayesini ve başarılarını vurgulayan kulüp, asla vazgeçmeyerek kendi hikayelerini kendilerinin yazdığını belirtti. Yeni logoyla birlikte yeni şampiyonluklar ve tarihi baştan yazmayı hedeflediklerini söyleyen Futbolist, heyecan, hırs ve inançlarının tam olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Playerbros

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