Futbolist Wild Rift kadrosunu duyurdu!

Başarılı Türk Espor organizasyonu Futbolist Wild Rift kadrosunu tüm taraftarlarına duyurdu. Yakın bir zamanda sosyal medyadan paylaştıkları bir gönderi ile Wild Rift kadrosunun sinyallerini veren başarılı takım bugün kadrosunu tanıttı.

Futbolist Wild Rift kadrosu:

Batuhan "WREQNA" Turgay

Umut "ELPIS" Ateş

Kerem "SWEAST" Marangoz

Ali "PYGAS" Hakan

Mustafa "CAGLIYAN" Cağlayan

Yağız "SAKORPHE" Genç

Bilge Su "SERAPHANIEE" Yıldız (Koç)

Said "SILO" Ertoğdu (Menajer)

Geçtiğimiz haftalarda Riot Games tarafından : Wild Rift'in espor ayağının yavaş yavaş başladığının sinyallerini almıştık. Türk espor organizasyonları da yavaş yavaş Wild Rift esporu için hazırlıklarını tamamlıyorlar. Riot Games'in Wild Rift planlarını tam olarak bilmesek de yakın bir zamanda resmi bir turnuva düzenleyerek espor ayağını tamamen başlatabilirler.

Kaynak: Playerbros