Futbolist, Valorant takımına yeni bir transfer gerçekleştirdi

Ülkemizde en çok takip edilen oyunlardan biri olan Valorant, espor takımlarıyla gelişmeye devam ediyor. Güçlü bir kadroya sahip olan Futbolist, qRaxs'ı kadrosuna katarak takımını güçlendirdi. Genç oyuncu, ekibe katılırken marqnue ise koç olarak görevinin başında olacak.

Futbolist Espor dünyasında FIFA, DOTA 2, Clash Royale, PUBG Mobile gibi birden çok oyunda diğer takımlar ile kozlarını paylaşıyor. Bu kapsamda Futbolist Valorant kadrosunu kullanıcılar ile paylaşmıştı. Futbolist takımı kaybedenlerin yer aldığı maçta tüm müsabakalarını kazandı. Futbolist mevcut Valorant kadrosu ile yine kaybedenlerin yer aldığı grubu final müsabakasında BBL Esports'u 2-0 yenmiş ve ilk eleme maçlarının ardından First Strike Türkiye Finalleri'ne çıkmaya hak kazanmıştı.

Şimdilerde ise kadroda rotasyona giden Futbolist qRax'ı kadrosuna katarak kadrosunu zenginleştirdi. Genç espor oyuncusu ekibe katılırken Salih 'marqnue' Onaran da takımda koç olarak çalışmaya devam edecek.

FUTBOLİST VALORANT KADROSU