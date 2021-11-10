Futbolist VALORANT kadrosuna iki yeni transfer gerçekleştirdi!

Başarılı Türk Espor organizasyonlarından Futbolist VALORANT kadrosuna iki yeni transfer yaptığını duyurdu. Tecrübeli takım, kadın kadrosuna Felipa'yı dahil ederken takım koçu olarak da G0dwana'yı getirdi.

Futbolist'in transfer ettiği yeni oyuncusunun ardından kadrosu şöyle şekillendi. Felipa FUT'un ikinci Türk oyuncusu.

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VALORANT'da iki kadrosu ile zirve yarışını kararlı götüren Futbolist aynı gün paylaştığı gönderi ile VCT Game Changers EMEA Series 3'te mücadele edecek takımını da bir kere daha taraftarlarına hatırlattı.

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