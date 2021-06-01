Futbolist Sytu ile anlaştı!
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Futbolist Sytu ile anlaştı!

Futbolist Sytu ile anlaştı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Futbolist yabancı uyruklu koçu ile anlaşmaya vardı!

Ülkemizin sevilen ve saygı duyulan espor organizasyonlarından biri olan Futbolist Sytu ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Organizasyon, sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarına ve takipçilerine transferi açıkladı.

Futbolist duyuru paylaşımında şakayla karışık bir açıklama yaptı:

Artık GH'de makarnaya ketçap koymak yok beyler… Yeni VALORANT koçumuz Enrico "Sytu" Bonfiglioli, aramıza hoş geldin!

İtalyan koç Enrico "Sytu" Bonfiglioli, yaklaşık 6 saat önce kişisel Twitter hesabı üzerinden bir takımla anlaşmaya vardığına dair bir paylaşım yapmıştı. Paylaşımında yaklaşık 1 yıldır takımlarla deneme aşamasında olduğunu ve sonunda bir organizasyon ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı. ve sonunda anlaştığı takım artık belli oldu.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Enrico "Sytu" Bonfiglioli'ye gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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