Futbolist July Playlist ft. Sterben yayında!
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Futbolist July Playlist ft. Sterben yayında!

Futbolist July Playlist ft. Sterben yayında!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Futbolist'in düzenli olarak paylaştığı Spotify playlisti yayında!

Düzenli olarak yayınlanan Futbolist July Playlist ft. Sterben artık yayında.

Nisan ayından bu yana Futbolist bünyesinde bulunan belirli kişilerin dinlediği şarkıların paylaşıldığı playlist için sıra Sterben'de. VALORANT takımında bulunan Sterben'in playlistinin adı ise "Ölüm Demek". Daha önce paylaşılan listeler ise Kerem Arseven (Nisan), Nuri Şahin (Mayıs), Solkay (Haziran)'ındı.

Sterben'in playlistinde toplam 20 tane şarkı bulunuyor. Playlistte bulunan şarkılar ise şu şekilde:

Floating Through Space

OK Not To Be OK

My Head & My Heart

Save Your Tears

Fly Away

Watermelon Sugar

Let's Fall in Love for the Night

Put Your Records On

You

Be Kind

Together

Blinding Lights

Lose Somebody

Safe With Me

Share That Love

Holy

Levitating

Wild

Gone Are The Days

Playliste hızlıca ulaşmak için tıklayabilirsiniz, keyifli dinlemeler!

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Kaynak: Playerbros

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