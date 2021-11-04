Başarılı Türk espor organizasyonu Futbolist'in PUBG Mobile Pro League Türkiye yolculuğu nasıl geçti? gelin bu soruyu Futbolist oyuncularından dinleyelim!

PUBG Mobile Türkiye ekibi yılın en prestijli turnuvalarından biri olan PMPL Turkey turnuvasının ardından turnuvada üçüncü olarak Avrupa turnuvasına hak kazanan Futbolist ekibine turnuva hakkında sorular sordu. Çeşitli soruları ile hem oyuncuları dinleyen PUBG Mobile hem de bu cevapları tüm oyuncuları ile paylaştı. Peki, Futbolist'in PMPL yolculuğunu yıldız oyuncuları Solkay'dan dinlemeye hazır mısınız?

PUBG Mobile dolu dolu geçirdiği bu turnuva döneminin ardından takımlar ile röportajlarına ve turnuvayı değerlendirmeye tam gaz devam ediyor. Espor sektöründe en çok turnuva düzenlenen oyunlardan biri olan PUBG Mobile'ın yeni resmi turnuva dönemlerini duyurması da bekleniyor!

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