Futbolist Academy Güngören Belediyesi Espor Turnuvası şampiyonu oldu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbolist Academy Güngören Belediyesi Espor Turnuvası şampiyonu oldu!

Futbolist Academy Güngören Belediyesi Espor Turnuvası şampiyonu oldu!
Playerbros - Haberler | Sadece Haberler

Turnuvanın ikinci haftasına sayılı günler kaldı!

Ülkemizin başarılı biri olan Futbolist Academy Güngören Belediyesi Espor Turnuvası şampiyonu oldu. Bu turnuvanın organizatörlüğünü ise The Academys üstlendi.

Turnuvanın birinci haftasını şampiyon olarak tamamlayan organizasyon acaba ikinci hafta da şampiyonluğunu sürdürebilecek mi? Bu detayların hepsini çok kısa bir zaman içinde öğrenmiş olacağız.

Turnuvanın ikinci haftası ise 25 Nisan Pazar günü saat 21.00'de başlayacak. Turnuvanın yayınını ise The Academys Twitch kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz. Yayına gitmek için tıklayın.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Ziya Selçuk Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Cansu Dere Merve Dizdar Burcu Biricik Kaan Yıldırım
Spor Muslera Cenk Tosun Arda Turan Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Futbolist Academy Güngören Belediyesi Espor Turnuvası şampiyonu oldu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 20:57:13. #1.16#

title