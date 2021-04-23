Futbolist Academy Güngören Belediyesi Espor Turnuvası şampiyonu oldu!

Turnuvanın ikinci haftasına sayılı günler kaldı!

Ülkemizin başarılı biri olan Futbolist Academy Güngören Belediyesi Espor Turnuvası şampiyonu oldu. Bu turnuvanın organizatörlüğünü ise The Academys üstlendi.

Turnuvanın birinci haftasını şampiyon olarak tamamlayan organizasyon acaba ikinci hafta da şampiyonluğunu sürdürebilecek mi? Bu detayların hepsini çok kısa bir zaman içinde öğrenmiş olacağız.

Turnuvanın ikinci haftası ise 25 Nisan Pazar günü saat 21.00'de başlayacak. Turnuvanın yayınını ise The Academys Twitch kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz. Yayına gitmek için tıklayın.

Kaynak: Playerbros