Futbolist 2021/2022 sezonunda mücadele edecek FIFA22 kadrosunu açıkladı.

Futbolist 2021/2022 sezonunda mücadele edecek 11 kişilik kadrosunu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Futbolist FIFA Kadrosu

İsim: Ege Arseven

Yaş: 23

Nick: AR7

Nereli: İstanbul

İsim: Tuna Yurdakul

Yaş: 30

Nick: TunaYurdakul

Nereli: İstanbul

İsim: Mert Altıntop

Yaş: 24

Nick: iMertAL

Nereli: İstanbul - Köln

İsim: İsmail Can Yerinde

Yaş: 23

Nick: Isopowerr

Nereli: İstanbul

İsim: Berat Özgür

Yaş: 16

Nick: b3r4trr

Nereli: İzmir

İsim: Emre Özyıldız

Yaş: 16

Nick: io_Emr3

Nereli: İzmir

İsim: Arda Can Kaygusuz

Yaş: 18

Nick: reelor4

Nereli: İstanbul

İsim: Emir Akgül

Yaş: 29

Nick: Ruletto

Nereli: İstanbul

İsim: Joel Löfgren

Yaş: 16

Nick: JOELJ1093

Nereli: Örebro

İsim: Ivan Lapanje

Yaş: 29

Nick: BorasLegend

Nereli: Boras

Futbolist Espor kulübü "We are ready for FIFA22" açıklamasıyla 2021/2022 sezonunda takımın formasını taşıyacak oyuncularını açıkladı. Ayrıca organizasyon "Geleceğin şampiyonlarını Erhan Kayman yönetiminde Academy of eSport şirketinin emin ellerine teslim etmekten gurur duyarız." açıklamasıyla takımı Erhan Kayman yönetimindeki Academy of Esport şirketine emanet ettiklerini de ekledi.

Yeni sezonda mücadele edecek kadroya ve organizasyona başarılar diliyoruz.

