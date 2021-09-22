Futbolist 2021/2022 sezonunda mücadele edecek FIFA22 kadrosunu açıkladı
Futbolist 2021/2022 sezonunda mücadele edecek FIFA22 kadrosunu açıkladı.
İSTANBUL (Playerbros) -
Futbolist 2021/2022 sezonunda mücadele edecek 11 kişilik kadrosunu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
Futbolist FIFA Kadrosu
İsim: Ege Arseven
Yaş: 23
Nick: AR7
Nereli: İstanbul
İsim: Tuna Yurdakul
Yaş: 30
Nick: TunaYurdakul
Nereli: İstanbul
İsim: Mert Altıntop
Yaş: 24
Nick: iMertAL
Nereli: İstanbul - Köln
İsim: İsmail Can Yerinde
Yaş: 23
Nick: Isopowerr
Nereli: İstanbul
İsim: Berat Özgür
Yaş: 16
Nick: b3r4trr
Nereli: İzmir
İsim: Emre Özyıldız
Yaş: 16
Nick: io_Emr3
Nereli: İzmir
İsim: Arda Can Kaygusuz
Yaş: 18
Nick: reelor4
Nereli: İstanbul
İsim: Emir Akgül
Yaş: 29
Nick: Ruletto
Nereli: İstanbul
İsim: Joel Löfgren
Yaş: 16
Nick: JOELJ1093
Nereli: Örebro
İsim: Ivan Lapanje
Yaş: 29
Nick: BorasLegend
Nereli: Boras
Futbolist Espor kulübü "We are ready for FIFA22" açıklamasıyla 2021/2022 sezonunda takımın formasını taşıyacak oyuncularını açıkladı. Ayrıca organizasyon "Geleceğin şampiyonlarını Erhan Kayman yönetiminde Academy of eSport şirketinin emin ellerine teslim etmekten gurur duyarız." açıklamasıyla takımı Erhan Kayman yönetimindeki Academy of Esport şirketine emanet ettiklerini de ekledi.
Yeni sezonda mücadele edecek kadroya ve organizasyona başarılar diliyoruz.