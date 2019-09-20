20.09.2019 17:08

- Futboldaki engeller İzmir'de ortadan kalktı

İzmirspor, kadrosunda 5 işitme engelli oyuncuyla mücadele verecek

İZMİR - Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden İzmirspor, futbol sahalarında örnek olabilecek bir olaya imza attı. Mavi-beyazlı takım, bu sezon kadrosunda 5 işitme engelli oyuncuyla mücadele verecek.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta mücadele eden İzmirspor, bu sezon örnek olacak bir transfer dönemi gerçekleştirdi. Teknik direktörlük görevine Ali Metin'i getiren mavi-beyazlılar, İşitme Engelliler Milli Takımı'nda forma giyen Eşref Metin Su, Serhat Başaran, Orhan Aydeniz, Mehmet Sert ve Zeynel Doruk Uçar'ı kadrosuna kattı. Pazar günü deplasmanda Torbalıspor'a konuk olmaya hazırlanan İzmir temsilcisinde başarılı çalıştırıcı Ali Metin, takımı içindeki olumlu havadan da övgüyle söz etti. Metin, "Hedefimiz bu çocuklarımızı liglerde oynatabilmekti. İzmirspor yöneticilerine çok teşekkür ediyorum, bize bu imkanı tanıdıkları için. 5 tane şampiyonluk yaşamış futbolcumuzu İzmirspor'a getirdik. Tarihi bir kulüp ve bu hamlesiyle adını bir kez daha tarihe yazdırdı. Bu hafta ilk maçımızı oynayacağız. Başarılı olacağımızı düşünüyorum. Amacımız hem sosyal sorumluluk hem de başarılı olabilmek. Kafamda hiç soru işareti yoktu. Kaptanlarımız ve tecrübeli oyuncularımız da kendilerini bu işin ortasına koydular. Çok güzel bir ekip ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Su: "Takımda aile ortamı var"

İşitme engelli futbolcular ise İzmirspor'da diğer takım arkadaşlarının kendileriyle anlaşmak için işaret dili öğrendiklerinin altını çizdi. Almanya'da doğup büyüyen Eşref Metin Su, "İlk kez Türkiye'de oynayacağım. Burada aile ortamı var. İşitme engelli gibi değilim. Zaman geçtikçe daha iyi olacağız. Antrenmanlar çok disiplinli geçiyor. İzmirspor çok büyük bir kulüp. Biz de arkadaşlarımızla başarılı olacağız" dedi.

Başaran: "Hiç zorluk yaşamadık"

Diğer 4 futbolcuya oranla daha iyi duyan ve işitme engelli futbolcularla takım arasında köprü kuran Serhat Başaran ise, "Ben az da olsa duyuyorum. Duymayan arkadaşlarıma da yardımcı olmaya çalışıyorum. İzmirspor'da hiçbir zorluk yaşamadık. Diğer arkadaşlarımızla hemen kaynaştık. Kısa sürede hemen birbirimize alıştık" diye konuştu.

Takımın diğer işitme engelli futbolcuları Mehmet Sert, Orhan Aydeniz ve Doruk Uçar da yeni takım arkadaşlarıyla hiçbir sorun yaşamadıklarını belirtti.

Kaptanlardan güvenoyu

Takım kaptanları Uğur Engür ile Volkan Zemen, başlarda tereddüt duyduklarını ancak zamanla bu durumu aştıklarını dile getirdi. İşaret dili öğrendiklerinin altını çizen Engür, "Başlarda tereddüdümüz oldu. Ancak arkadaşlarımız takıma katılınca soru işaretleri ortadan kalktı. Biz de onlarla daha iyi anlaşabilmek adına işaret dili öğreniyoruz. Dışarıda hiçbir problem yaşamıyoruz. Birbirimizden hiçbir farkımız yok. Hepimiz ağabey-kardeş gibiyiz. Umarım bu birliktelik sezon boyunca devam eder ve başarıya ulaşırız. Bizin bu sene yaptığımız diğer takımlara da örnek olmalı" şeklinde konuştu.

Volkan Zemen de başarılı olup diğer takımlara örnek olmak istediklerini ifade etti.

Kaynak: İHA