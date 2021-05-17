Futbolda Türkiye Kupası, 10. kez sahibini İzmir'de bulacak
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Futbolda Türkiye Kupası, 10. kez sahibini İzmir'de bulacak

Futbolda Türkiye Kupası, 10. kez sahibini İzmir'de bulacak
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Bu sezon 59'uncusu Ziraat Bankası sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Kupası tarihinde İzmir, 10. kez final müsabakasına ev sahipliği yapacak.

Bu sezon 59'uncusu Ziraat Bankası sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Kupası tarihinde İzmir, 10. kez final müsabakasına ev sahipliği yapacak.

Geçen sezon hizmete giren Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'yi 15 Mayıs'taki maçta yenerek Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş, bu kez aynı statta, Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 58 yılda 30 kez çift maç üzerinden oynandıktan sonra tek müsabaka üzerinden yapılmaya başlayan Türkiye Kupası'nda final heyecanı bugüne kadar 17 ilde yaşandı.

İstanbul'da 21 kez kupa sahibini buldu. İzmir'in 10. kez bu heyecana ev sahipliği yapacağı organizasyonda Ankara 5, Bursa 4, Eskişehir 3 Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ikişer, Adana, Bolu, Konya, Kocaeli, Mersin ve Samsun, Sivas ve Şanlıurfa da birer kez finale ev sahipliği yaptı.

Beşiktaş, İzmir'de 5 final maçı oynadı

İzmir'de final heyecanı 3 kez Alsancak Stadı'nda 6 kez de Atatürk Stadı'nda yaşandı. İzmir'deki müsabakalarda 5 kez final oynayan Beşiktaş bunların 4'ünde kupayı kazandı.

1983-1984 sezonunda Trabzonspor'a finalde yenilen Beşiktaş, 1989-1990'da Trabzonspor'u, 2005-2006 ve 2008-2009 sezonlarında Fenerbahçe'yi ve 2006-2007'de Kayseri Erciyesspor'u yenerek kupaya uzandı.

İzmir'de oynanan final karşılaşmaları, kazananlar ve statları şöyle:

1966-1967: Altay-Göztepe: 2-2 (Kura ile Altay) (Alsancak)

1967-1968: Altay-Fenerbahçe: (0-2),(1-0) (Fenerbahçe) (Alsancak)

1969-1970: Göztepe-Eskişehirspor: (1-2),(3-1) (Göztepe) (Alsancak)

1983-1984: Trabzonspor-Beşiktaş: 2-0 (Trabzonspor) (Atatürk)

1989-1990: Beşiktaş-Trabzonspor: 2-0 (Beşiktaş) (Atatürk)

1990-1991: Galatasaray-Trabzonspor: 3-1 (Galatasaray) (Atatürk)

2005-2006: Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-3 (Beşiktaş) (Atatürk)

2006-2007: Kayseri Erciyesspor-Beşiktaş: 0-1 (Beşiktaş) (Atatürk)

2008-2009: Beşiktaş-Fenerbahçe: 4-2 (Beşiktaş) (Atatürk)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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