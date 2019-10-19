"Futbolda toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmalı"

19.10.2019 09:50

İSTANBUL Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği ve BİLGİ Gender Çalışma Grubu 'Kapsayıcı Futbolu Düşlemek' etkinliğini düzenledi. BİLGİ Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İlknur Hacısoftaoğlu, futbolda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü, BİLGİ Gender Çalışma Grubu ve Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, futbolda ayrımcılığa karşı çalışmalar yapan uluslararası FARE Network desteğiyle 'Kapsayıcı Futbolu Düşlemek' etkinliğini düzenledi. Şiddetsizlik Merkezi ve BoMoVu (Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi) katkısı ile düzenlenen atölyelerde, futbolu sadece profesyonellerin ve erkeklerin yer aldığı bir alan olarak tanımanın ötesine geçmenin yolları tartışıldı. Etkinliğin açılış konuşmalarında BİLGİ Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İlknur Hacısoftaoğlu, farklı bileşenleri bir araya getirerek çözüm arama amacı güttüklerini belirtti.

"İMKANLAR EŞİT OLMALI"Sporun birleştirici gücünün doğru anlaşılıp, aktarılarak engelleri kaldırmak için kullanılabileceğine değinen Dr. Öğr. Üyesi Hacısoftaoğlu, "Bu sebeple aynı alanda emek veren tüm paydaşları bir araya getirme ihtiyacı hissettik. Futbol, dünyanın dört bir yanında kitleleri peşinden sürükleyen ve birleştiren bir spor dalı. Bu kimliğe sahip bir spor dalının ayrımcılığa, ötekileştirmeye, dışlamaya sahne olması kabul edilemez. Futbolda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadın futbol kulüplerinin; lgbti kulüp ve futbol takımlarının eşit imkanlara sahip olması gerekiyor" dedi.BİLGİ Gender Çalışma Grubu'ndan Dr. Öğr. Üyesi Yağmur Nuhrat ise toplumsal cinsiyet alanında çalışan tüm bileşenleri kapsayıcı futbol alanında birlikte düşünmeye ve çalışmaya davet etti. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nden Hilal Esmer, tüm farklılıklara rağmen futbolu sevenler ve oynayanlar olarak bir araya gelmenin önemine vurgu yaparak özgür bir futbolun hayalini kurduklarını belirtti. Esmer, "Futbol herkes içindir" dedi.FUTBOLA DAİR DENEYİMLEREtkinlikte kadın futbol kulüp ve takımlarından, lgbt+i/ queer futbol kulüp ve takımlarından, akademiden, sivil toplum kuruluşlarından, spor medyasından, futbolda kapsayıcılık alanında düşünen ve çalışan temsilcilerden çok sayıda katılımcı yer aldı. Şiddetsizlik Merkezi ve BoMoVu katkısıyla düzenlenen atölyelerde katılımcılar futbola dair deneyimlerini paylaştı, karşılaştıkları güçlükleri aktardı ve futbolun güçlendirici alanlarına da vurgu yaptı. Sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ele alan katılımcılar, medyada toplumsal cinsiyet eşitliği, kapsayıcı futbol alanında örgütlenme ve dayanışmanın nasıl kurulacağı, çocukların futbola katılımında toplumsal cinsiyet eşitliğinin nasıl sağlanabileceği ve dilin bu alanda toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir şekilde nasıl dönüştürülmesi gerektiğini tartıştı.ALGI DEĞİŞİMİ ÖNEMLİ

Katılımcılar grup çalışmalarında eşitlikçi ve kapsayıcı bir futbolun, herkesin spor yapma hakkından yararlanacağı bir alan yaratmada önemli yollardan biri olduğunu vurguladı. Futboldaki eşitsizlik sorununu çözebilecek kilit noktaların devlet ve sivil toplum destekli eğitim programları olduğunu belirten katılımcılar, cinsiyetçi kalıp yargıların üretilmesi ve pekiştirilmesi sürecinin son bulması gerektiğine değindi. Katılımcılar, aile ve akran gruplarının bilinçlendirilmesi, eğitim müfredatlarının gözden geçirilmesi ve kitle iletişim araçlarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetilmesinin değişimi yaratmadaki önemini vurguladı.

Kaynak: DHA