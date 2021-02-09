"Futbolda sözde şike" davasının 19'uncu celsesi yarın görülecek
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"Futbolda sözde şike" davasının 19'uncu celsesi yarın görülecek

09.02.2021 12:29 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:33

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 'Futbolda sözde şike' soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan davanın 19'uncu celsesi 10-12 Şubat tarihlerinde Silivri Cezaevi'nin karşısında görülmeye başlanacak.

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 'Futbolda sözde şike' soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan davanın 19'uncu celsesi 10-12 Şubat tarihlerinde Silivri Cezaevi'nin karşısında görülmeye başlanacak. Dün görülmesi gereken ancak Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'ndeki (SEGBİS) bakım nedeniyle yarına ertelenen celsede, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 5'i tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam edilecek. 19'uncu celseyi Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu geniş bir kadro ile takip edecek. Duruşmaya kulüp avukatı Naim Karakaya da katılacak.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN

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