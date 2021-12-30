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Futbolda Şike soruşturmasını başlatan raporu kaleme alan ihraç polis yakalandı

Futbolda Şike soruşturmasını başlatan raporu kaleme alan ihraç polis yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 2011 yılında 'Futbolda Şike' soruşturmasını başlatan raporu kaleme alan ve hakkında 'FETÖ/PDY terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek', 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından yakalama kararı bulunan ihraç polis memuru yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de polis ekipleri tarafından 2011 yılında 'Futbolda Şike' soruşturmasını başlatan raporu kaleme alan ve hakkında 'FETÖ/PDY terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek', 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından yakalama kararı bulunan ihraç polis memuru yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekipleri tarafından istihbari bilgiler sonucunda; 2011 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu kişilere yönelik 'Futbolda Şike' adı altında, soruşturmayı başlatan raporu kaleme alan ve İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında 'FETÖ/PDY Terör Örgütü'ne bilerek, isteyerek yardım etmek' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından yakalama kararı bulunan ihraç polis memuru L.Y. düzenlenen operasyonla yakalandı.

İhraç polis memuru L.Y.'nin hakkında 103 yıldan 391 yıla kadar hapis cezası istendiği öğrenildi. - KAYSERİ

Futbolda Şike soruşturmasını başlatan raporu kaleme alan ihraç polis yakalandı

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