06.01.2020 18:39 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:44

FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla görülen 'futbolda şike kumpası' davasına devam edildi.



FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 7'si tutuklu 107 sanığın yargılandığı 'futbolda şike kumpası' davasında yargılamaya devam edildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmada, önceki celselerde farklı kurumlardan istenen raporların sonuçları taraflara bildirildi. Bir kısım tanıkların farklı dosyalarda verdikleri ifadeler ile bir kısım müştekilerin önceden verdiği ifadeler okundu.



"Hem itibarını hem işini kaybetmiş birisiyim"



Duruşmada ifade veren müşteki Hasan Alim, 2009 yılı itibarıyla fiziki takibe alındığını belirterek, "Bunu 3 Temmuz 2011'e kadar yapmışlar. Hakkımda ne gibi bir terör örgütü üyeliği buldular da 3 sene telefonlarımı dinlemişler, fiziki takip yapmışlar. Bu süreçte itibarım zedelendi. Tekstil işiyle uğraşıyordum. Gazetelerde tapelerim çıktı. Firma 2011 Eylül ayında beni çağırdı, itibarı zedelenmiş biriyle çalışamayız dediler. Hem itibarını hem de işini kaybetmiş birisiyim. Maddi kayıplarım da oldu. Sanıkların hepsinden şikayetçiyim. Bu olaya imza atan herkesten şikayetçiyim, usule ve hakkaniyete uygun şekilde cezalandırılmalarını ve davaya 'katılan' olarak kabulümü istiyorum" ifadelerini kullandı.



Müşteki Hasan Alim'in ifadesinin alınmasının ardından duruşma yarına ertelendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA