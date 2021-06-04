'Futbolda şike kumpası' davasında bugün karar açıklanması bekleniyor
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'Futbolda şike kumpası' davasında bugün karar açıklanması bekleniyor

'Futbolda şike kumpası' davasında bugün karar açıklanması bekleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada bugün karar açıklanması bekleniyor.

FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada bugün karar açıklanması bekleniyor.

FETÖ'nün futbolda şike soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada bugün karar açıklanması bekleniyor. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonlarının bulunduğu binada görülecek duruşmada, mahkeme geçtiğimiz celse sanık savunmaları ve müdahiller ile Fenerbahçe Spor Kulübü'nün avukatlarının beyanlarını almıştı. Mahkeme kararını açıklamak üzere duruşmayı bugün saat 11.00'a ertelenmişti.

Cumhuriyet savcısı tarafından 13 Nisan'da açıklanan 142 sayfalık mütalaada, sanıklardan kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın 76 kez "haberleşmenin gizliliğini ihlale azmettirme" suçundan 152 yıldan 456 yıla, 76 kez "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınmasına azmettirme" suçundan 152 yıldan 380 yıla, 166 kez "resmi belgede sahteciliğe azmettirme" suçundan 498 yıldan bin 245 yıla, 91 kez "iftiraya azmettirme" suçundan 91 yıldan 364 yıla kadar olmak üzere toplamda 893 yıldan 2 bin 445 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Sanıklardan FETÖ sanığı eski emniyet müdürü Nazmi Ardıç'ın ise 74 kez "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan 148 yıldan 444 yıla, 74 kez "kişiler arasındaki konuşmaların kamu görevlisi tarafından dinlenmesi ve kayda alınması" suçundan 222 yıldan 555 yıla, 147 kez "görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenlemek" suçundan 661 yıldan bin 764 yıla, 87 kez "iftira" suçundan 78 yıldan 348 yıla kadar olmak üzere toplamda bin 109 yıldan 3 bin 111 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Mütalaada hazırladığı tutanakla "futbolda şike" soruşturma sürecini başlattığı iddia edilen polis memuru Lokman Yanık'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ile 91 kez "iftira" ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından 103 yıldan 391 yılda kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Mütalaada diğer sanıkların bazılarının benzer suçlardan cezalandırılması istenirken bir kısım sanıklar yönünden ise beraat talebinde bulunulmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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