"Futbolda şike kumpası" davasında ara karar Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 4'ü tutuklu 107 sanığın yargılandığı davada, firari 16 sanık ile haklarında sadece "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlaması bulunan 5 sanığın dosyasının ayrılmasına, tutuklu sanık İbrahim...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 4'ü tutuklu 107 sanığın yargılandığı davada, firari 16 sanık ile haklarında sadece "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlaması bulunan 5 sanığın dosyasının ayrılmasına, tutuklu sanık İbrahim Emre'nin tahliyesine karar verildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın 2010 yılında görevden alınması üzerine 3,5 yıl başkan vekilliği görevi yapan Zihni Aldırmaz'ın "tanık" sıfatıyla ifadesi alındı.

Tanık Aldırmaz, FETÖ iltisakı iddiasıyla tutuklandığı, yargılandığını ve beraat ettiğini anlatarak, şu anda emeklilik hayatı yaşadığını söyledi.

Dün yapılan duruşmada dinlenilen gizli tanık "Güneş"in beyanlarını hatırlatan tanık Aldırmaz, "Anlattıkları doğru değil. Ben Serdal Adalı ve Hünkar Şevki Adalı ile 1980'li yıllarda tanıştım. Onun dışında Adalı Grubu ile bir bağlantım yok. Serdal Adalı tutuklanınca Şevki Adalı'ya geçmiş oldun ziyaretine gittim. Bu eve beni yeğenim olan Cengiz Dinçer götürdü. Gizli tanıkların beyanlarının hiçbiri doğru değil." dedi.

Tanık Aldırmaz, Serdal Adalı'nın tahliyesi için yardımcı olduğu iddialarını kabul etmeyerek, şunları söyledi:

"Bunlar doğru değil, böyle bir şey söyleme yetkim yok. Şevki Bey'e ziyaretimizde, herhangi bir talepte bulunmadı. Cengiz Dinçer ile Şevki Adalı'nın görüşmesi olmuş olabilir. 9 sene geçti, ben orada değildim. Hukuki açıdan bir yararı olur diye danışmış olabilir. Benim FETÖ ile hiçbir bağlantım olmamıştır. Ben başkan vekilliği dönemimde Altınkoza film festivallerini dahi Zaman grubuyla değil Turkuaz Medya ile yaptım. Bunlarla hiç işim olmadı."

Aldırmaz'ın ifadesinin ardından taleplerin alınmasına geçildi.

Fenerbahçe Kulübü avukatları, yargılamanın sonuna gelindiğini belirterek, dava dosyasının esasa ilişkin mütalaa için cumhuriyet savcısına gönderilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, firari 16 sanık ile haklarında yalnızca "örgüt üyeliği" suçlaması bulunan sanıkların dava dosyalarının ayrılmasını, 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Bazı sanık avukatları, olay tarihinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı olan müşteki Aziz Yıldırım'ın müşteki veya tanık olarak ifadesinin alınmasını talep ederken, bazı sanık avukatları da savcının dosyaların ayrılmasına ilişkin talebinin kabul edilmesini istedi.

Duruşmaya sabah saatlerinde katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, mahkemenin ara vermesi üzerine duruşmadan ayrıldı.

Ara karar

Taleplerin ardından müzakereye çekilen mahkeme heyeti, daha sonra ara kararlarını açıkladı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık İbrahim Emre'nin, cezaevinde yattığı süre göz önüne alınarak tahliye edilmesine karar verdi. Heyet bu sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu.

Diğer 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Muammer İhsan Kalkavan, Mutlu Ekizoğlu, Furkan Durmaz, Cemalettin Mutlu, Mehmet Likoğlu, Halil İbrahim Koca, Şerif Ali Tekalan, Ekrem Dumanlı, Mehmet Ali Şengül, Muhammet Fatih Uğur, Osman Karakuş, Ahmet Davulcu, Suat Yıldırım, Rauf Atilla Polat ve Orhan Demirtaş'ın haklarındaki yakalama kararlarının infaz edilememiş olması nedeniyle yargılamanın sürüncemede kalmaması için dosyalarının ayrılmasına hükmetti.

Heyet, sanıklar Mehmet Baransu, Ali Çelik, Ali Fuat Yılmazer, Nazif Aktaş ve Orhan Erdemli hakkındaki suçlamanın yalnızca "silahlı terör örgütü üyeliği" olması sebebiyle bu sanıklar hakkındaki dosyanın da yargılamanın sürüncemede kalmaması için ayrılmasına karar verdi.

Mahkeme, Aziz Yıldırım'ın müşteki ya da tanık olarak ifadesinin alınması talebini de reddetti.

Bazı tanıklar hakkında zorla getirme kararı çıkaran heyet, duruşmayı 9-20 Kasım arasında Silivri'de yapılmak üzere erteledi.

Kaynak: AA