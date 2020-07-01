'Futbolda şike kumpası' davası yarına ertelendi FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 4'ü tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam edildi.

FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 4'ü tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma, sanık avukatının ve gizli tanığın duruşmaya katılmaması nedeniyle yarına ertelendi.

'Futbolda şike' soruşturmasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından kumpas kurulduğu gerekçesiyle 4'ü tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında yer alan duruşma salonunda görülen duruşmaya başka suçlardan tutuklu sanıklar Hidayet Karaca, Mehmet Baransu, İdris Çağatay Yıldırım ve Mesut Aydın SEGBİS yolu ile bağlanırken, Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Fethi Pekin, Sertaç Komsuoğlu ve avukatları katıldı. Dosyaya gelen dilekçelerin okunmasıyla başlayan duruşma, tutuklu sanık Mesut Aydın'ın avukatı ve 'Güneş' kod adlı gizli tanığın duruşmaya katılamaması nedeniyle yarına ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın ise 35 yıldan 78 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamede, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu'nun da aralarında bulunduğu diğer sanıkların ise farklı suçlardan hapsi istendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA