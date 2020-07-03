'FUTBOLDA ŞİKE KUMPASI' DAVASI ERTELENDİ
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'FUTBOLDA ŞİKE KUMPASI' DAVASI ERTELENDİ

'Futbolda şike kumpası' davasının 15'inci celsesi bugün yapıldı.

'FUTBOLDA ŞİKE KUMPASI' DAVASI ERTELENDİ
03.07.2020 22:22 | Son Güncelleme: 03.07.2020 22:51

'Futbolda şike kumpası' davasının 15'inci celsesi bugün yapıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un müşteki sıfatıyla ifade verdiği duruşmada davanın 9-20 Kasım 2020 tarihine ertelenmesine karar verildi.

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ)'nün, 'Futbolda sözde şike' soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan davanın 15'inci celsesi 1-2-3 Temmuz tarihlerinde Silivri Cezaevi'nin karşısında görüldü. Aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 4'ü tutuklu 107 sanığın yargılandığı davaya1'i tutuklu 4 sanık katıldı. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşmada Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, müşteki sıfatıyla ifade verdi. Tarafların taleplerini değerlendiren mahkeme heyeti, verilen aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, firari sanıklar Fetullah Gülen, Muammer İhsan Kalkavan, Mutlu Ekizoğlu, Furkan Durmaz, Cemalettin Mutlu, Mehmet Likoğlu, Halil İbrahim Koca, Şerif Ali Tekalan, Ekrem Dumanlı, Mehmet Ali Şengül, Muhammet Fatih Uğur, Osman Karakuş, Ahmet Davulcu, Suat Yıldırım, Rauf Atilla Polat ve Orhan Demirtaş'ın haklarındaki yakalama kararlarının infaz edilememiş olması nedeniyle yargılamanın sürüncemede kalmaması için dosyalarının ayrılmasına hükmetti. Heyet ayrıca tutuklu bulunan sanıklar Mehmet Baransu, Ali Çelik, Ali Fuat Yılmazer, Nazif Aktaş ve Orhan Erdemli haklarındaki suçlamanın yalnızca silahlı terör örgütü üyeliği olması sebebiyle bu sanıklar hakkındaki dosyanın da yargılamanın sürüncemede kalmaması için ayrılmasına karar verdi. Heyet bazı sanıklar hakkında ise zorla getirilme kararı verdi.Öte yandan mahkeme heyeti, tutuklu sanık İbrahim Emre'nin yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmesine karar verdi

Mahkeme heyeti ara kararında, bir sonraki duruşmanın Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde 9-20 Kasım tarihleri arasında yapılmasına karar verdi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Manşet

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