"Futbolda şike kumpası" davası
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"Futbolda şike kumpası" davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 4'ü tutuklu 107 sanığın yargılanması sürüyor.

01.07.2020 11:37 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:40

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 4'ü tutuklu 107 sanığın yargılanması sürüyor.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, başka suçtan tutuklu sanıklar Mehmet Baransu, Hidayet Karaca, İdris Çağatay Yıldırım ile tutuklu sanık Mesut Aydın'a bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlanıldı.

Duruşmada 3 tutuksuz sanık ile müşteki Fenerbahçe Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri Sertaç Komsuoğlu ve Fethi Pekin, Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları ile sanık avukatları da hazır bulundu.

Duruşma dosyaya gelen evrakların okunmasıyla sürüyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "bir numaralı" sanık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın 35 yıldan 78 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında 35 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası öngörülen iddianamede, eski milletvekili İlhan İşbilen ve iş adamı Muammer İhsan Kalkavan'ın 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İddianamede, dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, Prof. Dr. Suat Yıldırım, avukat Orhan Erdemli, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve avukat Cemalettin Mutlu ile diğer 95 sanık hakkında da çeşitli sürelerle hapis cezaları talep ediliyor.

Kaynak: AA

Manşet

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