FUTBOLDA ŞİKE KUMPAS DAVASI BAŞLADI
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FUTBOLDA ŞİKE KUMPAS DAVASI BAŞLADI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'Futbolda şike soruşturması'nda kumpas iddialarına ilişkin haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 107 sanığın yargılanması başladı.

01.07.2020 11:57 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:08

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'Futbolda şike soruşturması'nda kumpas iddialarına ilişkin haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 107 sanığın yargılanması başladı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonlarında görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu sanıklar Hidayet Karaca, Mehmet Baransu, İdris Çağatay Yıldırım ve Mesut Aydın Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.

FENERBAHÇE GENEL SEKRETERİ DURUŞMA SALONUNDA

Duruşmaya Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Fethi Pekin, Sertaç Komsuoğlu ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün avukatları katıldı.

Duruşma, dosyaya gelen avukatların okunmasıyla devam ediyor.

FETHİ PEKİN FENERBAHÇE ŞİKE YAPMAMIŞTIR, YAPMAZ

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Şikede kumpas sözde şike davası. Fenerbahçemize kurulan kumpasın sanıklarının yargılandığı kumpas davasının 15'inci duruşma celsesindeyiz. 1-2 ve 3 Temmuz günleri sürecek. 3 Temmuz gününe denk gelmesi bizim için son derece önemlidir. Aynı zamanda o gün başkanımız da Fenerbahçe adına şikayetçi sıfatıyla söz alıp konuşma yapacak. O bakımdan da son derece önemli bir gün, basının da yakından takip etmesini istiyoruz. Bildiğiniz gibi 3 Temmuz 2011 yılında Fenerbahçemize yapılan bu illegal operasyon neticesinde Fenerbahçemizin tertemiz olduğu ortaya çıkmış ondan sonrasında da bu söz konusu sanıkların yargılanma süreci başlamıştır. Süreç biraz uzun sürmüş, pandemi dolayısıyla da biraz sekteye uğramıştır. Bildiğiniz gibi bu duruşma aslında nisan ayında yapılacaktı. Bundan 1-2 celse sonra kararın çıkacağını düşünüyoruz. Fenerbahçemiz tertemizdir. İlk günkü duruşumuz neyse bugünkü duruşumuz da aynıdır. Fenerbahçe şike yapmamıştır, yapmaz. Fenerbahçe ülkemizin en büyük, en güçlü sivil toplum kuruluşudur. Herkesin bu davayı, Fenerbahçeli olsun veya olmasın, yakından takip etmesi gerekmektedir dedi.

NAİM KARAKAYA KUMPAS DAVASININ İLKLERİNDENDİR VE DEĞİŞİK GEREKÇELERLE BU SÜREÇTE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞTIR

Fenerbahçe Spor Kulübü Avukatı Naim Karakaya ise Hukukta bir kural vardır; hukuksuzluğu engelleyemediğiniz zamanlar olabilir ama ona itiraz etmediğiniz, haksızlığı engelleyemediğiniz zamanlar olmaması gerekir. 3 Temmuz sürecinde biz bunu başından beri ifade ettik, dedik ki 'Bu dava hiçbir zaman hak hukuk davası temelli başlamış olamaz. Olsa olsa hukuk dışı odakların, illegal yapıların, örgütlerin kararları sonucunda Fenerbahçe'nin adeta ele geçirilme süreci ile bu süreç başlamıştır' diye düşündük. Bugün geldiğimiz noktada 11 yıl sonra da aynı şeyleri çok rahatlıkla söylemiş oluyoruz. Gelinen odaklar Fenerbahçe'ye yapılan şeylerin kumpas odaklı olduğunu her geçen gün çok daha açık şekilde ortaya koymuştu. Bu davada önemli olan şey şudur; Bu dosyanın soruşturması 15 Temmuz öncesi yapılmıştır. Aslında kumpas davasının ilklerindendir ve değişik gerekçelerle bu süreçte henüz tamamlanmamıştır ama bizim de en büyük temennimiz bu sürecin hızla tamamlanması, hukukun işlemesidir. Hukukun, haksızlığın ortaya çıkarmasıdır. 107 sanığın 14'ü firaridir. Bunların bazıları hakkında da kaçaklık kararı verilmiştir.80 civarında sanığın sorgulaması tamamlanmıştır. Bir sonraki aşamalarda savcının görüşü ortaya çıkarsa biz 2020 yılında bunu tamamlanmayı ümit ediyoruz. Bu sadece Fenerbahçe'nin davası değildir. Haksızlığa hukuksuzluğa uğramış herkesin davasıdır. O nedenle tüm toplumu bu davaya sahip çıkmaya bekliyoruz diye konuştu.

İDDANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın 35 yıldan 78 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Eski milletvekili İlhan Başbilen ve iş adamı Muammer İhsan Kalkavan'ın 35 yıla kadar 85 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında da 35 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer, Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, Prof. Dr. Suat Yıldırım, avukat Cemalettin Mutlu, Avukat Orhan Erdemli ile diğer 95 sanık hakkında da çeşitli sürelerle hapis cezası talep ediliyor.

FUTBOLDA ŞİKE KUMPAS DAVASI BAŞLADI

Kaynak: DHA

Manşet

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