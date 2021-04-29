Futbolda TFF 1. Lig, 2 ve 3. liglerde play-off maçlarının tarihleri belli oldu
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Futbolda TFF 1. Lig, 2 ve 3. liglerde play-off maçlarının tarihleri belli oldu

Futbolda TFF 1. Lig, 2 ve 3. liglerde play-off maçlarının tarihleri belli oldu
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Futbolda TFF 1. Lig Misli.com 2. Lig ile Misli.com 3. Lig'de play-off karşılaşmalarının tarihleri açıklandı.

Futbolda TFF 1. Lig Misli.com 2. Lig ile Misli.com 3. Lig'de play-off karşılaşmalarının tarihleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre TFF 1. Lig'de yarı finalin ilk maçı 17 Mayıs Pazartesi oynanacak. İkinci karşılaşmalar ise 21 Mayıs Cuma günü yapılacak. Final müsabakası ise 25 Mayıs Salı günü olarak belirlendi.

Misli.com 2. Lig'de çeyrek final maçları 12 Mayıs Çarşamba ve 16 Mayıs Pazar, yarı final karşılaşmaları da 20 Mayıs Perşembe ile 24 Mayıs Pazartesi yapılacak. Final mücadelesi ise 28 Mayıs Cuma günü olacak.

Misli.com 3. Lig'de çeyrek final maçları 6 Mayıs Perşembe ile 10 Mayıs Pazartesi günü oynanacak. 15 Mayıs Cumartesi ve 19 Mayıs Çarşamba günkü yarı final karşılaşmalarının ardından final mücadelesi 23 veya 24 Mayıs'ta yapılacak

Play-off final müsabakalarının oynanacağı il merkezleri ve stadyumlar ise daha sonra ilan edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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