Futbolda para savaşları başlıyor
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Futbolda para savaşları başlıyor

Futbolda para savaşları başlıyor
Anadolu Ajansı / Fatih Erel - Haberler | Spor

Avrupa futbolundaki yayın, reklam, sponsorluk gelirlerini toplayan ve dağıtımını sağlayan UEFA ile büyük kulüpler gelir savaşlarına girişti.

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Elit hakemlerin düdük çalacağı Avrupa Süper Ligi'nde Cüneyt Çakır'ın da olacağı konuşuluyor
Avrupa Süper Ligi'ne 'ayak basan' takım, Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanandan bile daha fazla para alacak
Avrupa Süper Ligi'ne 'ayak basan' takım, Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanandan bile daha fazla para alacak

Avrupa futbolundaki yayın, reklam, sponsorluk gelirlerini toplayan ve dağıtımını sağlayan UEFA ile büyük kulüpler gelir savaşlarına girişti.

İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir turnuva düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardı.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüplerinden yapılan ortak açıklamada Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına ilişkin karar duyuruldu.

Avrupa futbolunda elde ettikleri gelirlerin dağıtımını UEFA'ya bırakan dev kulüpler, artık parayla daha fazla oynama hakkı elde etmek istiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi, 32 takımla düzenleniyor ve bu sayının 36'ya çıkarılması gündemde.

UEFA, Şampiyonlar Ligi organizasyonundan elde ettiği gelirin yaklaşık 4'te 3'ünü her yıl katılım sağlayan kulüplere dağıtıyor.

Yeni kurulan Süper Lig ise 15'i kurucu kulüp olmak üzere 20 takımla oynanacak ve gelirler bu takımlar arasında paylaşılacak.

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde 32 takıma toplam yaklaşık 2 milyar avro dağıtılırken şampiyon takım ise yaklaşık 120 milyon avroya kadar gelir edebiliyor.

Yeni kurulan Süper Lig'de ise her takımın Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımdan bile daha fazla gelir etmesi bekleniyor.

Ayrıca, yıllık gelire ek olarak kurucu kulüplere, ilk etapta, altyapı yatırım planlarını desteklemek ve koranavirüs salgınının finansal etkisini gidermek için 3,5 milyar avro paylaştırılarak dağıtılacağı ve bu desteğin ABD'deki bankacılık ve finans şirketi JP Morgan tarafından sağlanması planlanıyor.

Avrupa Süper Ligi'nin kuruluşu, salgınının Avrupa futbol ekonomisindeki istikrarsızlığı hızlandırdığı bir zamana denk geldi.

Ayrıca Kovid-19 nedeniyle gelecek 5 yılda gelirlerde büyük bir düşüş yaşanacağı için kulüplere dağıtılan paranın da düşeceği duyurulmuştu.

Futbolun patronları karşı çıkıyor

UEFA ile FIFA ile birlikte İngiltere, İspanya, İtalya futbol federasyonları da Süper Lig projesine karşı çıkıyor.

Diğer taraftan, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımı Juventus'un Başkanı Andrea Agnelli'nin Avrupa Kulüpler Birliğinden (ECA) ayrıldığı bildirildi.

İlk siyasi tepkiler

Her yıl milyar dolarlarca gelir oluşturması nedeniyle Süper Lig'in kurulmasının siyasi yankıları da oldu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiliz kulüplerinin Süper Lig'de yer almasını eleştirirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Fransız takımların ligde olmamasından memnun olduğunu belirterek Süper Lig'e karşı çıktığını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Erel

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