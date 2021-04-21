Futbolda olimpiyat kurası çekildi
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Futbolda olimpiyat kurası çekildi

Futbolda olimpiyat kurası çekildi
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

Futbolda 2020 Tokyo Olimpiyatları grupları kura çekimi gerçekleştirildi.

Futbolda 2020 Tokyo Olimpiyatları grupları kura çekimi gerçekleştirildi.

İsviçre'nin Zürih kentinde çekilen kura sonucu erkeklerde 16, kadınlarda ise 12 takımın mücadele edeceği turnuvada eşleşmeler belli oldu.

Son şampiyon Brezilya, finalde yendiği Almanya ile birlikte D Grubu'nda yer aldı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda futbol eşleşmeleri şu şekilde:

Erkekler

A Grubu: Japonya, Güney Afrika, Meksika, Fransa

B Grubu: Yeni Zelanda, Güney Kore, Honduras, Romanya

C Grubu: Mısır, İspanya, Arjantin, Avustralya

D Grubu: Brezilya, Almanya, Fildişi Sahili, Suudi Arabistan

Kadınlar

E Grubu: Japonya, Kanada, Büyük Britanya, Şili

F Grubu: Çin, Brezilya, Zambiya, Hollanda

G Grubu: İsveç, ABD, Avustralya, Yeni Zelanda

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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