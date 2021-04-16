Futbolda olimpiyat kuraları öncesi torbalar belirlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbolda olimpiyat kuraları öncesi torbalar belirlendi

Futbolda olimpiyat kuraları öncesi torbalar belirlendi
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Futbolda 2020 Tokyo Olimpiyatları grup kuraları öncesi katılacak takımların torbaları belli oldu.

Futbolda 2020 Tokyo Olimpiyatları grup kuraları öncesi katılacak takımların torbaları belli oldu.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 21 Nisan Çarşamba günü İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirilecek grupların kura töreni öncesi torbalar belirlendi.

Erkeklerde 16, kadınlarda ise 12 takım, olimpiyatlarda mücadele edecek. Erkeklerde takımlar, daha önce katıldığı olimpiyat oyunlarında elde ettiği derecelere göre, kadınlarda ise son FIFA dünya sıralamasına göre dörder torbaya ayrıldı. Japonya ise ev sahibi olması nedeniyle oyunlara doğrudan birinci torbadan kuralara katılacak.

Torbalar şöyle:

Erkekler:

1. torba: Japonya, Brezilya, Arjantin, Güney Kore

2. torba: Meksika, Almanya, Honduras, İspanya

3. torba: Mısır, Yeni Zelanda, Fildişi Sahili, Güney Afrika

4. torba: Avustralya, Suudi Arabistan, Fransa, Romanya

Kadınlar:

1. torba: Japonya, ABD, Hollanda

2. torba: İsveç, Büyük Britanya, Brezilya

3. torba: Kanada, Avustralya, Çin

4. torba: Yeni Zelanda, Şili, Zambiya

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mario Draghi Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Yıldırım Akbulut
Magazin Mehtap Ar Burak Sergen Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Ersun Yanal Metin Oktay Ünal Karaman Rachid Ghezzal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Futbolda olimpiyat kuraları öncesi torbalar belirlendi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 16:39:40. #1.16#

title