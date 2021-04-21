Futbolda olimpiyat kuraları çekildi
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Futbolda olimpiyat kuraları çekildi

Futbolda olimpiyat kuraları çekildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda futbol müsabakalarının kura çekimi yapıldı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda futbol müsabakalarının kura çekimi yapıldı.

Korona virüs salgını nedeniyle önümüzdeki yaza ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda futbol müsabakalarının kura çekimi yapıldı. Kura çekimi İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirildi. Kura çekimi sonucu erkeklerde 16, kadınlarda ise 12 takımın mücadele edeceği olimpiyatlarda eşleşmeler belli oldu.

Son olimpiyat şampiyonu Brezilya ile finalisti Almanya D Grubu'nda yer aldı.

Yapılan kura çekimi sonrası 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda futbol eşleşmeleri şöyle:

Erkekler

A Grubu

Japonya

Güney Afrika

Meksika

Fransa

B Grubu

Yeni Zelanda

Güney Kore

Honduras

Romanya

C Grubu

Mısır

İspanya

Arjantin

Avustralya

D Grubu

Brezilya

Almanya

Fildişi Sahili

Suudi Arabistan

Kadınlar

E Grubu

Japonya

Kanada

Büyük Britanya

Şili

F Grubu

Çin

Brezilya

Zambiya

Hollanda

G Grubu

İsveç

ABD

Avustralya

Yeni Zelanda - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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