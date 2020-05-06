HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Futbolda ligler 12 Haziran'da başlıyor (4)

Futbolda ligler 12 Haziran'da başlıyor (4)
06.05.2020 16:04 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:04

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve haziran ayının ortasında yeniden başlayacak liglerde gelişen duruma göre yeni kararlar alabileceklerini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve haziran ayının ortasında yeniden başlayacak liglerde gelişen duruma göre yeni kararlar alabileceklerini söyledi.

Nihat Özdemir, TFF'nin yönetim kurulu toplantısının ardından video konferans aracılığıyla açıklamalarda bulundu.

Liglerle ilgili kararları alırken mevcut şartları göz önünde bulundurduklarını belirten Özdemir, "Bu kararları alırken oluşan şartlara göre davranıyoruz. Bugün bu şartlar var ve bu kararı aldık. Yarın şartlar değişir başka kararı alırız. Allah'a dua edelim ki Türkiye çok daha hızlı bir şekilde düzelsin. Kalan 8 haftanın belki 4 haftasını şartlar düzelirse seyircili oynama kararı alabiliriz. Bu bizim alacağımız karardır." diye konuştu.

Şartların ne getireceğini şimdiden kestiremeyeceğini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Allah'a dua ediyorum. İnşallah Türkiye, 35 gün sonra bu günlerden çok daha iyi noktada olacak. Bu liglere başlayacağız. Başladıktan sonra büyük problemlerin olup olmayacağını, ikinci koronavirüs dalgasının gelip gelmeyeceğini, liglere yeniden ara verip vermeyeceğimizi bugünden kestirmem mümkün değil. O günkü şartlara göre karar vereceğiz. Bugün, 'Liglere son verirsek nasıl tescil ederiz, kimi şampiyon ilan edip, kimi Avrupa'ya göndeririz, kimi düşürürüz' gibi konuları gündeme getirmedik, konuşmadık. Eğer gündemimize o konular gelirse düşünerek ve danışarak gerekli kararları veririz."

Futbolcuların mevcut durumda tam performansını gösteremeyeceği yönündeki yorumlar üzerine TFF Başkanı, "Herkesin bir görevi var. Ben bir iş adamı ve TFF Başkanıyım. Bu koronavirüs sürecinde ne kendi iş hayatımı ne de TFF'deki görevimi ihmal ettim. Görevimi yapmaya çalıştım. Futbolcularımızın da tek bir görevi var. Takımlarımızda verilen görevi yapmak, sahaya çıkıp tam randımanla futbol oynamak. Bunun için elinden gelen tüm imkanı kullanması lazım. Sosyal hayatına, ev yaşamına, antrenmanlarına, koronavirüsten korunarak tam randımanla sahaya çıkıp, terini dökerek elinden gelen mücadeleyi göstermesi lazım ki kulüplerden alacağı ücreti hak edebilsin." ifadelerini kullandı.

"Protokolün denetiminde hiçbir ödün vermeden yolumuza devam etmeliyiz"

Nihat Özdemir, gerekli önlemler alınmadan devletin maçları oynatmayacağını söyledi.

TFF Sağlık Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun aldığı kararlara harfiyen uygulayacaklarını anlatan Özdemir, "Uygulamazsak bu ligleri zaten başlatmazlar. Ne gerekiyorsa o yapılmadan bu maçların oynanmasına zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti müsaade etmez. Koronavirüs konusunda bu kadar başarılı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, maçlar için bunu bozmaz. Protokolün denetiminde hiçbir ödün vermeden yolumuza devam etmeliyiz." şeklinde görüş belirtti.

Maçların saati ve günüyle ilgili yayıncı kuruluş ve TFF yetkililerinin çalışacağını vurgulayan Özdemir, "TFF'de maç planlama konusunda çok önemli, tecrübeli ve bilgili bir ekip var. Çalışmalar devam ediyor. Bunun neticesinde oynanacak şehrin durumuna, maçın gününe, ilin iklim şartlarını düşünerek maç saatlerini tespit edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kendimi şanssız kabul ediyorum"

Nihat Özdemir, böyle bir dönemde TFF Başkanlığı yaptığı için kendisini şanssız gördüğünü söyledi.

Ertelenen organizasyonlara değinen Özdemir, "Böyle bir yaşta koronavirüs ile karşı karşıya geldiysem kendimi şanslı hissetmem. Devam edebilseydik liglerin sonuna gelecektik. UEFA Şampiyonlar Ligi ülkemizde oynanacaktı. Haziranda Avrupa Şampiyonası başlayacaktı. Bunların hepsini görmek varken erteledik. Kendimi şanssız kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir, ağustos ayının sonlarında İstanbul'da oynatılması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili de şunları kaydetti:

"Seyircili ya da seyircisiz oynanacağıyla ilgili şimdiden konuşmak çok erken. Seyahatlar, gitmeler, gelmeler başlarsa final seyircili oynanabilir. Gelecek sezon da seyircili oynanabilir diye düşünüyorum ama bunlar hep iyi niyet temennisi. Haziran ve temmuz ayındaki gelişmelere göre kararlar verilecek."

(Son)

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun 'mezar' paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın Spor
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, liglerin başlamaması için çağrı yaptı Spor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, liglerin başlamaması için çağrı yaptı
Galatasaray, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak saha antrenmanlarını sürdürdü Spor
Galatasaray, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak saha antrenmanlarını sürdürdü
Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevkimi değiştirdim Spor
Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevkimi değiştirdim
Paulo Dybala'ya yapılan 5. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı Spor
Paulo Dybala'ya yapılan 5. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor Spor
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak
Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak
Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir
Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir
Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ı Cüneyt Çakır'a sordu, 'Pırlanta gibidir' cevabını aldı
Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ı Cüneyt Çakır'a sordu, "Pırlanta gibidir" cevabını aldı
Ronaldo'nun karantinaya girdiği villası, görenleri hayran bıraktı
Ronaldo'nun karantinaya girdiği villası, görenleri hayran bıraktı
Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum
Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum
Alexander Sörloth'un karantina süreci tamamlandı ve kaldığı yurttan ayrıldı
Alexander Sörloth'un karantina süreci tamamlandı ve kaldığı yurttan ayrıldı
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 2 milyon euro maaş ödeyecek
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 2 milyon euro maaş ödeyecek
Nihat Özdemir: Tüm maçlar seyircisiz oynanacak
Nihat Özdemir: Tüm maçlar seyircisiz oynanacak
Liverpool, Karius'u kadroya hiç dahil etmeden yeniden kiralayacak
Liverpool, Karius'u kadroya hiç dahil etmeden yeniden kiralayacak
Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor
Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor
Koronavirüs yasağını hiçe sayan Novak Djokovic, tenis kortunda antrenman yaptı
Koronavirüs yasağını hiçe sayan Novak Djokovic, tenis kortunda antrenman yaptı
Ronaldo'ya 5. çocuk sürprizi! Sevgilisinin paylaşımı heyecan yarattı
Ronaldo'ya 5. çocuk sürprizi! Sevgilisinin paylaşımı heyecan yarattı
Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı
Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı
Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı
Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı
Barcelona, koronavirüs nedeniyle 139 milyon euro zarar etti
Barcelona, koronavirüs nedeniyle 139 milyon euro zarar etti
Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var
Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Taylor: Maç devreleri 45 dakikadan az olabilir
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Taylor: Maç devreleri 45 dakikadan az olabilir
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Futbol ligleri yeniden dizayn edilmeli
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Futbol ligleri yeniden dizayn edilmeli
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor
Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor
Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Serie A'nın yeniden oynanması için elimden geleni yapacağım
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Serie A'nın yeniden oynanması için elimden geleni yapacağım
Ankaragücü'nde koronavirüs testi pozitif çıkan ismin Ricardo Faty olduğu ortaya çıktı
Ankaragücü'nde koronavirüs testi pozitif çıkan ismin Ricardo Faty olduğu ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Gülşen Yüksel Burak Özçivit
Spor Ali Koç Lionel Messi Nenad Bjelica Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mayıs Karar Türk Lirası Galatasaray
Şu an buradasınız: Futbolda ligler 12 Haziran'da başlıyor (4) - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 16:45:03. #1.15#
title