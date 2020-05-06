Futbolda ligler 12 Haziran'da başlıyor (3)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ne ilişkin, hedef olarak en az hasar görecekleri protokolü yayımladıklarını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ne ilişkin, hedef olarak en az hasar görecekleri protokolü yayımladıklarını söyledi.

Nihat Özdemir, TFF'nin yönetim kurulu toplantısının ardından video konferans aracılığıyla açıklamalarda bulundu.

Protokolü TFF Sağlık Kurulunun yayımladığını aktaran Özdemir, "Kulüplerin bu protokole uymasını istedik. Bizim ana hedefimiz bunlara uymak. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun bize yollayacağı, sağlık kurulumuzun buna iştirak edeceği yeni protokolü yayımlayacağız. Kulüplere buna uymaları gerektiğini belirteceğiz. Buna uyarlarsa, virüs görmeden liglere başlayıp, sezonu sonlandırabiliriz." diye konuştu.

Türkiye'de şartların her geçen gün daha iyiye gittiğini vurgulayan Özdemir, "Ülkemizde geçen hafta hiçbir yer açık değildi, bu hafta açılmaya başlandı. Liglerin başlamasına 35 gün daha var. Önümüzdeki 15 gün sağlık açısından çok daha iyi şartlara geleceğimizi göreceğiz. Normal hayata doğru gideceğiz. İnanıyorum ki 35 gün sonra Türkiye bugünden çok daha iyi olacak. Seyahat imkanı olacak, otellerimiz açılacak. Biz de 35 gün sonra daha iyi olacak Türkiye'de maçları başlatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bir yol haritası çizeceğiz"

Özdemir, Türkiye'de fiziksel yeterlilik anlamında çok iyi statlar olduğunu dile getirirken, "Tüm şartları göz önünde bulundurarak, maçların başlama saatlerini de düşünerek bir yol haritası çizeceğiz." açıklamasını yaptı.

Bu dönemi, "Sıkıştırılmış, sıkıntılı bir süreç." olarak tanımlayan Özdemir, "Bu süreci atlatmak istiyoruz. Maçlar yalnız illerde oynanmıyor. Birçok ilçede maçlar oynanmakta. UEFA'da Sayın Servet Yardımcı yönetim kurulu üyesi. Mete Düren hem bizim hem de UEFA'nın sağlık kurulunda. Bu arkadaşlarımız devamlı olarak UEFA ile görüşmekte. UEFA, temmuz sonuna kadar liglerin bitirilmesini istemekte. Bu ay 27 Mayıs gibi UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı var. 25 Mayıs tarihine kadar tüm Avrupa'da liglerin nasıl sonlandırılacağına dair açıklamaları ülke federasyonlarından beklemektedir. UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı'nda birçok şey ortaya çıkmış olacak. Türkiye, sağlıkta nasıl başarılı olduysa, futbolda da başarılı olacak diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Özdemir, liglerin başlaması durumunda yayıncı kuruluştan 588 milyon lira ödeme alacaklarını ve bunu en hızlı şekilde kulüplere dağıtacaklarını belirtirken, şunları söyledi:

"Biz geriye bakmak istemiyoruz. Biz bu ligi oynayarak tamamlatmak istiyoruz. Ligler seyircisiz oynatılacaktır. Şampiyonlar Ligi finalinin burada oynanacak olması üzerimizde bir baskı oluşturmuyor. Lig ağustos ayının ortalarına kadar da sarkabilir, bu konuda bir endişemiz yok. Artık yeni durumlar söz konusu olduğu için, yabancı sayısı konusunda kulüplerle görüşerek karara almamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun için acele etmeyeceğiz, kulüplerimizle görüşeceğiz. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçımız kaldı. Programın içinde bunları görüşmeye devam ediyor. Hem yayıncı kuruluşla hem de 4 takımla görüşüyoruz. Bu konuyla ilgili kararımızı yakın zamanda açıklayacağız. Şifresiz yayın konusunda beIN Sports'a hak veriyorum. Yayıncı kuruluş önemli bir ücret ödüyor. Bu da ancak reklam geliri ve üye paralarıyla ödenebiliyor. Kendileriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Maçları şifresiz yayınlamaları durumunda, hukuksal sorunların çıkabileceğini söylüyorlar. Kendilerine hak veriyorum. Bu konuda sadece onların yetkilileri karar verir. Onların kararına saygı duymak durumundayız."

(Sürecek)

Kaynak: AA