Futbolda Kumpas Davası ertelendi Futbolda Şike Kumpas Davası'nın 15. duruşması bugün sona erdi.

Futbolda Şike Kumpas Davası'nın 15. duruşması bugün sona erdi. Duruşma 9-20 Kasım tarihlerine ertelendi.

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de üç gündür yapılan duruşmalarda karar çıkmadı. Duruşma 9-20 Kasım tarihlerine ertelendi. Tutukluluk süresi göz önüne alınan bir sanık da tahliye edildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç duruşmanın son gününde müşteki sıfatıyla katıldı ve 14 sayfalık beyan verdi. Duruşmada Başkanvekili Semih Özsoy, Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki, Burak Kızılhan, Kemal Danabaş, Sevil Zeynep Becan ve Hukuktan sorumlu yönetici Fethi Pekin ile birlikte kulüp avukatları da yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA