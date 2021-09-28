Futbolda kıta şampiyonları Arjantin ile İtalya haziranda karşılaşacak - Haberler Spor
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Futbolda kıta şampiyonları Arjantin ile İtalya haziranda karşılaşacak

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
Futbolda kıta şampiyonları Arjantin ile İtalya haziranda karşılaşacak

Futbolda son Avrupa şampiyonu İtalya ile Kupa Amerika'yı kazanan Arjantin, gelecek yıl haziran ayında maça çıkacak.

Futbolda son Avrupa şampiyonu İtalya ile Kupa Amerika'yı kazanan Arjantin, gelecek yıl haziran ayında maça çıkacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) ile iş birliğini artırmak amacıyla iki kıtanın şampiyon milli takımlarının karşılaşması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

2020 Avrupa Şampiyonu (EURO 2020) İtalya ile 2021 Kupa Amerika'yı kazanan Arjantin, 2022 Haziran ayında karşılaşacak. Maçın nihai tarihi ve oynanacağı stat ise daha sonra açıklanacak.

İki uluslararası futbol kurumu arasında yapılan anlaşmaya göre, iki kıtanın şampiyon milli takımlarının birbiriyle yapacağı maçlar bir kez ile sınırlı kalmayacak ve bu turnuva en az 3 kez düzenlenecek. Taraflar, İngiltere'nin başkenti Londra'da ortak kullanımlı bir ofis de açacak.

FIFA'nın, Dünya Kupası'nın dört yerine iki yılda bir düzenlenmesi fikrini gündemine almasının ardından UEFA ve CONMEBOL, buna karşı olduğunu duyurmuştu.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri
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Haber: Futbolda kıta şampiyonları Arjantin ile İtalya haziranda karşılaşacak - Haberler Spor
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