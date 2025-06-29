Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Futbolda kalecinin eliyle fırlattığı top doğrudan rakip takımın kalesine girerse kurallara göre hangisi olur? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Futbolda kalecinin eliyle fırlattığı top doğrudan rakip takımın kalesine girerse kurallara göre hangisi olur?

FUTBOLDA KALECİNİN ELİYLE FIRLATTIĞI TOP DOĞRUDAN RAKİP TAKIMIN KALESİNE GİRERSE KURALLARA GÖRE HANGİSİ OLUR?

A: Kale vuruşu

B: Gol

C: Ofsayt

D: Endirekt serbest vuruş

Cevap : A