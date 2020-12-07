Futbolda İzmirlilerin yüzü gülmedi
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Futbolda İzmirlilerin yüzü gülmedi

07.12.2020 10:06 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:10
Futbolda İzmirlilerin yüzü gülmedi

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de hafta sonu oynanan maçlarda Göztepe ve Menemenspor sahadan 1'er puanla ayrılırken, Altay ve Altınordu ise rakiplerine mağlup oldu.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de hafta sonu oynanan maçlarda Göztepe ve Menemenspor sahadan 1'er puanla ayrılırken, Altay ve Altınordu ise rakiplerine mağlup oldu.

Profesyonel futbol liglerinin en üst iki liginde mücadele eden İzmirli ekipler, haftayı galibiyet hasretiyle tamamladı. Süper Lig'de mücadele eden Göztepe, evinde konuk ettiği Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu beraberlikle 3 maçlık galibiyet serisine son verirken haftayı da 1 maç eksikle 15 puanla tamamladı.

TFF 1. Lig'de deplasmanda Boluspor'a 1-0 mağlup olan Altay, sahadan 3 hafta sonra mağlubiyetle ayrıldı. Aynı ligde Bandırmaspor'u konuk eden bir diğer İzmir ekibi Menemenspor da rakibiyle 1-1 berabere kalarak 2 haftalık galibiyet serisine son verdi.

Altınordu liderliği verdi

TFF 1. Lig'de lider olarak çıktığı Ankara Keçiörengücü maçında rakibine 2-0 mağlup olan Altınordu ise 6 hafta sonra sahadan mağlup ayrıldı. Altınordu, aldığı bu mağlubiyetle liderlik koltuğunu da rakibine devretmiş oldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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