Futbolda İzmir iklimi

İzmir kulüplerinin işbirliğiyle 1998 yılında kurulup 2016'da bir ara kapatılması gündeme gelen İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), son 5 senede kentin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri haline geldi. 2016'daki kongrede kapatılması yönünde tavsiye kararı alınan İZVAK, Ali Erten başkanlığındaki yönetimin oluşturduğu yeni misyon, kulüplerin ve diğer şehir dinamiklerinin desteği ile güçbirliği oluşturdu. Bu dönemde İZVAK koordinasyonunda yürütülen uzlaşı temelli çalışmalar sayesinde İzmir kulüplerinin merkezi ve yerel yönetimlerle ilişkileri güçlendi, statlar ve tesis yatırımları konusunda büyük adımlar atıldı, kulüplere çok önemli maddi kaynaklar sağlandı.

"İzmir iklimi" kavramını çok önemsediklerinin altını çizen İZVAK Başkanı Erten, "İş birliği ve güç birliği yapan, birbirleriyle diyaloglarını güçlendiren İzmir kulüpleri, gösterdikleri barışçıl yaklaşım sayesinde bir çok şeyin önünü açtı" dedi. Erten, İzmir'in doğasında var olan hoşgörünün, centilmenliğin ve spor kültürünün statlar, maddi desteklerin artması ve tüm soruların çözümünde en önemli rolü oynadığını ve birçok kapıyı açtığını ifade edip, "Girişimlerimiz sonuç buldu ve 2019 yılında başkanlarımızın tüm Türkiye'ye örnek olacak uzlaşmacı yaklaşımları ile kulüplerimiz arasında, iş birliği deklerasyonu imzalandı. Kulüplerimiz arasında sahada sportif rekabet sürerken saha dışında iş birliği ve dayanışmaya dayalı yepyeni bir sayfa açıldı. İZVAK olarak bu ortamda biz katalizör görevi gördük. Gelinen aşamadaki başarı, İzmir kulüplerinindir. Şehrimize ve kulüplerimize büyük fayda sağlayan bu süreç gelişerek devam edecek" diye konuştu.

İZMİR'İN EN ÖNEMLİ MARKALARIİzmir'in spor kulüplerini, "İzmir'in en değerli markaları ve kent mirası" olarak nitelendiren İZVAK Başkanı Ali Erten, "Tüm şehir dinamikleri kurum ve kuruluşları olarak hepimizin temel sorumluluğu kulüplerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere daha iyi bir konumda bırakmak olmalı. Sivil toplum örgütleri ve kulüplerimizin oluşturduğu, gönüllülük esasına göre çalışan İZVAK, iyi niyet ve sabırla sonuç odaklı hareket ediyor. Bu noktada hem kurucularımız hem de bu işe gönül vermiş yönetici arkadaşlarımız özveriyle çalışıyor" şeklinde konuştu.EN BÜYÜK GÜÇ KULÜPLERİzmir'de 100 yıllık şanlı tarihleri olan kulüplerin on binlerce çocuğa ve gence spor yapma olanağı sağlayarak çok önemli bir toplumsal misyonu yerine getirdiğini belirten Erten, "Bunun için gerekli tesislerin inşaatı için lobi yapıyor, kaynak aktarımları sağlıyor, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte bıkıp usanmadan her şeyin takibini yapıyoruz. Güncel sorunlarla ile mücadele eden kulüplerimizin ve büyük bir özveri ile çalışan değerli başkanlarımızın yükünü bir nebze de olsa azaltmak için çaba harcıyoruz. En büyük gücümüzü yine kulüplerimizden alıyoruz" dedi. GÖZTEPE BAŞKANI SEPİL: BİRLİKTEN KUVVET DOĞARGöztepe Başkanı Mehmet Sepil, İZVAK'ın birlikten kuvvet doğar sözünün ne kadar doğru olduğunun göstergesi olduğunu dile getirdi. Sepil, "Kulüp başkanlarının ortak hedefler doğrultusunda aynı masada oturmasını çok değerli ve anlamlı buluyorum. Bu şehrin geleceğine daha fazla katkıyı ancak işbirliği yaparak verebiliriz. Bu süreci başından beri destekliyoruz. Türkiye'nin en güzel statlarından birine sahip olduk. Göztepe olarak büyük hedeflerimiz var. Bunun için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Kulüplere önemli maddi kaynakların aktarılması çok önemli. Başta İZVAK yönetimi olmak üzere emek ve destek veren herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.ALTAY BAŞKANI EKMEKÇİOĞLU: ÖNEMLİ MİSYONU VARAltay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, İZVAK'ın İzmir için önemli bir misyon yürüttüğünü söyledi. Ekmekçioğlu, "Kulüplerimiz, İzmir'in en eski ve önemli markaları. Altay olarak 107 yaşını geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz. Bu değerlerin yaşaması, kalıcı gelir kaynaklarına, yeni tesislere kavuşması ve hak ettiği önemi yeniden kazanması adına yapılan çalışmaları takdir ediyoruz, destekliyoruz. İZVAK bu açıdan önemli bir misyonu başarıyla üstleniyor" vurgusu yaptı.ALTINORDU BAŞKANI ÖZKAN: BARIŞÇIL ORTAM BAŞARININ ANAHTARIAltınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, İzmir kulüpleri arasında son yıllardaki barışçıl ortamın başarının anahtarı olduğunu dile getirdi. Özkan, "Kavganın gürültünün olmadığı, barışçıl bir ortam, başarının önemli anahtarları. Çocuklarımıza ve bu ülkeye borcumuz var. Tüm İzmir kulüplerinin bir masa etrafında toplanıp güç birliği yapması, yıllardır özlediğimiz ve istediğimiz bir ortam. Bu ortamın oluşmasında emek veren İZVAK yönetimini tebrik ediyorum" diye konuştu.KARŞIYAKA BAŞKANI BÜYÜKKARCI: SORUNLAR HIZLI ÇÖZÜLÜYORKarşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, İZVAK çatısı altında İzmir kulüplerinin sorunlarını hızlı bir şekilde çözdüğünü belirti. Büyükkarcı, "Karşıyaka'yı yeniden eski günlerine döndürme yolunda büyük özveriyle çalışıyoruz. Bu çabalarımızın İZVAK aracılığı ile desteklenmesine, sorunlarımızın hızlı bir şekilde çözümlenmesine ve ihtiyacımız olan maddi kaynakların düzenli olarak aktarılmasına büyük önem veriyoruz. Bu anlamda İZVAK'ın herkese eşit ve çözüm odaklı yaklaşımları çok değerli. Birlikte hareket edebilmenin gücünü ve yarattığı fırsatları görüyoruz" dedi.MENEMENSPOR ONURSAL BAŞKANI ŞAHİN: KULÜPLER İÇİN ETKİLİMenemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin, İZVAK çatısı altındaki çalışmalarıyla ilgili, "Güzel bir ülke ve güzel bir kentte yaşıyoruz. Bu toprakların en önemli özelliği dostluk ve güler yüzlü insanlardır. İzmir kulüpleri arasında İZVAK sayesinde oluşturulan sıcak yaklaşımların, hem spor yatırımlarının hızlanması, hem de reklam gelirlerimizin artmasında çok etkili olduğuna inanıyorum. Bu sürecin devamı için tam desteğimiz var" açıklamasını yaptı.İZMİRSPOR BAŞKANI İŞLETİR: KAPSAYICI VİZYONU ÖNEMLİİzmirspor Başkanı Emin İşletir, İZVAK'ın kapsayıcı yaklaşımının önemli olduğunu söyledi. İşletir, "İzmirspor, Türk futboluna Metin Oktay gibi unutulmaz bir yıldızı armağan eden kulüp. Şu anda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele ediyoruz. Ancak tekrar profesyonel liglere dönmek için şehrin ve diğer kulüplerin tam desteğine ihtiyacımız var. Bu nedenle İZVAK'ın kapsayıcı vizyonunu çok önemsiyoruz" şeklinde konuştu.BERGAMA BELEDİYESPOR BAŞKANI CANOĞLU: İZMİR TÜRKİYE'YE ÖRNEKBergama Belediyespor Başkanı Hasan Canoğlu, İzmir'in Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti. Canoğlu, "İzmir, gerilimli futbol ortamında tüm Türkiye'ye örnek olabilecek bir sinerji yarattı. Bunda kulüplerimizin bakış açısı kadar İZVAK'ın birleştirici tutumu büyük rol oynadı. Maddi destek yanında diğer kulüplerimizden sporcu desteği de alarak iş birliğimizi geliştiriyoruz. Sonucunda herkesin kazanacağı bir ortam oluştu.Gelinen aşama bu birlikteliğin sonucudur" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı