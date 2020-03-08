Futbolda il birincisi olan öğrencilerden kaymakam Öztürk 'e ziyaret
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Köprülü, Çukurca, Hakkari, Yaşam

Futbolda il birincisi olan öğrencilerden kaymakam Öztürk 'e ziyaret

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk, yıldız erkekler grubunda il birincisi olan sporcuları makamında kabul etti.

08.03.2020 17:47 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:47
Futbolda il birincisi olan öğrencilerden kaymakam Öztürk 'e ziyaret

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk, yıldız erkekler grubunda il birincisi olan sporcuları makamında kabul etti.


Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk, yıldız erkekler ve kızlar grubunda il birincisi olarak bölge şampiyonasında Hakkari ilini temsil etmeye hak kazanan Çukurca Köprülü Yatılı Bölge Okulu futbol takımlarını makamına kabul ederek tebrik etti. Kaymakam Öztürk yapılan elemelerde il temsilcisi olmayı hak kazanan öğrencilerin göstermiş olduğu olağan üstü başarı ve performanslarından dolayı bütün öğrencilere teşekkür etti. Öğrencilere gerekli bütün desteği vereceğini belirten kaymakam Öztürk, öğrencilerin ili en iyi şekilde temsil edecekleri konusunda hiç bir tereddütlerinin olmadığını belirtti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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