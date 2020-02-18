Futbolda hafta içi heyecanı

18.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:42

TFF 2. Lig ve 3. Lig'de 24. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak. Diyarbakır takımları önemli karşılaşmalara çıkacak.



TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 27 puanla 13. sırada yer alan Amed Sportif Faaliyetler, yarın saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada lider Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında Diyarbakır'da oynanan karşılaşma 0-0 tamamlanmıştı.



TFF 3. Lig 3. Grup'ta 34 puanla 6. sırada bulunan Diyarbekirspor, 24 puanla 16. sırada yer alan Batman Petrolspor ile karşılaşacak. Her iki takım için de büyük önem taşıyan mücadele Diyarbakır Stadında saat 13.00'da başlayacak. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA