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Futbolda gözler bu toplantıda

Futbolda gözler bu toplantıda
04.05.2020 16:26 | Son Güncelleme: 04.05.2020 16:32

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yarın bir toplantı gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yarın bir toplantı gerçekleştirilecek. Söz konusu görüşmede liglerin geleceği ele alınacak.

Futbolda gözler yarın yapılacak görüşmeye çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yarın futbol liglerinin geleceğini belirleyecek bir görüşme yapacak. Video konferans yöntemiyle gerçekleşmesi planlanan toplantıda liglerin devam edip etmeyeceğine yönelik yol haritası çizilecek.

Toplantıda ayrıca Bilim Kurulu Üyeleri de yer alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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