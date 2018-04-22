Futbolda Geleceğin Yıldızları Tosya'da Mücadele Etti

Futbolda geleceğin yıldızlarını oluşturacak 11 yaş altı takımların katılımıyla düzenlenen Tosya Pirinç Kupası sona erdi.

Tosya Kaymakamlığı, Tosya Belediyesi ve Tosya İdmanyurdu iş birliğiyle düzenlenen Tosya Pirinç Kupası, Süper Lig ekipleri Trabzonspor, Göztepe, Osmanlıspor, Kasımpaşa ve Sivasspor, 1. Lig ekibi Altınordu ile ev sahipleri Tosya İdmanyurdu ve Kastamonu Anadoluspor'un 11 yaş altı takımlarının katılımıyla yapıldı.

İzzet Aksalur Şehir Stadyumu'nda "Ye Pilavı, Vur Topa" sloganıyla düzenlenen turnuvanın finalinde, İzmir ekipleri Altınordu ve Göztepe takımları karşılaştı.

Finalde rakibini 5-0 yenen Altınordu, turnuvanın şampiyonu oldu.

Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, kupa töreninde yaptığı konuşmada, genç sporcuları Tosya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Altınordulu futbolcuların şempiyonluk kupasını Şahin'in elinden aldığı tören sonunda, turnuvaya katılan sporcular, etli Tosya pilavı, un helvası ve ayranla ziyafet çekti.