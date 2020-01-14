Futbolda Ege Kupası, 8 ülkenin katılımıyla yarın İzmir'de başlayacak

14.01.2020 11:16 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:16

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla bu yıl 21. kez düzenlenecek Mercedes Benz Ege Kupası, yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

A Grubu'nda Türkiye'nin yanı sıra İrlanda, Kosova ve Tanzanya, B Grubu'nda ise Ukrayna, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Güney Kore'nin mücadele edeceği organizasyonda müsabakalar Torbalı ilçesindeki Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanacak.

Grup müsabakalarının yarın, 17 Ocak Cuma ve 19 Ocak Pazar günü oynanacağı organizasyonda gruplarını lider bitirecekler 21 Ocak Salı günkü final müsabakasında karşılaşacak. İkinciler üçüncülük, üçüncüler beşincilik ve dördüncüler de yedincilik için mücadele edecek.

Organizasyonda yarının programı şöyle:

A Grubu

12.00 İrlanda-Tanzanya (Gündüz Tekin Onay Sahası)

14.30 Türkiye-Kosova (Serpil Hamdi Tüzün Sahası)

B Grubu

12.00 Ukrayna-Güney Kore (Şenes Erzik Sahası)

14.30 Arnavutluk-Kuzey Makedonya (Şenes Erzik Sahası)

Kaynak: AA