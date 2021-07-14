Futbolda dijitalleşme dönemi başlıyor

Türk futbolundaki taraftar etkileşimini artırarak kulüplere dijital kanallar vasıtasıyla yeni ve sürdürülebilir gelir modelleri oluşturmak amacıyla geçtiğimiz haftalarda iş birliğini duyuran Kulüpler Birliği Vakfı ve Socios'un anlaşmasının imzaları bugün atıldı.

Türk futbolundaki taraftar etkileşimini artırarak kulüplere dijital kanallar vasıtasıyla yeni ve sürdürülebilir gelir modelleri oluşturmak amacıyla geçtiğimiz haftalarda iş birliğini duyuran Kulüpler Birliği Vakfı ve Socios'un anlaşmasının imzaları bugün atıldı.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Socios'un Ceo'su Alex Dreyfus bir araya gelerek, iş birliği anlaşmasına imza atarken, futbola gelir getirecek dijital gelir modellerini de ele aldılar. Şirketin Barcelona, Juventus, Manchester City gibi 40'tan fazla global spor partneri ile olan deneyimi, Kulüpler Birliği Vakfı'nın bugüne kadar yürüttüğü dijital ve inovatif içerikli projelerle birleşecek. Yeni sezondan itibaren Türk futbolunun bütün paydaşlarına teknolojik trendler, dijital platformlar aracılığı ile rekabet ve değişen pazarlama ve iletişim dinamiklerini içeren kapsamlı eğitimler ve seminerler organize edilecek.

Türk futbolunun hem yapısal ve finansal hem de akademik anlamda global rekabet içerisinde güç kazanmasını amaçlayan projeler kapsamında, teknolojiyi yakından takip eden sporsever gençlerin de dijital dönüşüm fikirlerinin yarıştığı hackathon organizasyonları yapılacak. Bu organizasyonlara zaman zaman global spor kulüplerinin temsilcileri de dahil olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı