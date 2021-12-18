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Futbolda derbi haftası kadınlarla başladı

Futbolda derbi haftası kadınlarla başladı
Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Haberler | Spor

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki futbol derbisinin ilki bugün kadınlarda başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - -

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki futbol derbisinin ilki bugün kadınlarda başladı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu'nda 2021-2022 sezonun ilk haftasında Beşiktaş Vodafone ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi siyah beyazlılar 2-1 kazandı.

Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısında 11'inci dakikada Yağmur ve 27'nci dakikada Arzu ile 2-0 öne geçti. Fenerbahçe bu gollere 39'uncu dakikada Cordner ile cevap verdi ve ilk yarı 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının 69'uncu dakikasında siyah beyazlıların kazandığı penaltıyı Yağmur gole çeviremedi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ, ALİ KOÇ'U AĞIRLADI

Bu arada Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin eşi Berna Çebi ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Vodafone Park'ta Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u ağırladı.

Berna Çebi ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye kadın futbol tarihinin ilk resmi derbisi olma özelliği taşıyan Beşiktaş Vodafone - Fenerbahçe müsabakasını Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile birlikte izledi.


Futbolda derbi haftası kadınlarla başladı

Futbolda derbi haftası kadınlarla başladı

Futbolda derbi haftası kadınlarla başladı

Futbolda derbi haftası kadınlarla başladı

Futbolda derbi haftası kadınlarla başladı

Futbolda derbi haftası kadınlarla başladı

Futbolda derbi haftası kadınlarla başladı

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Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor Haberleri

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