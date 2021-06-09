Futbolda birinci transfer döneminin başlangıcı bir hafta ertelendi
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Futbolda birinci transfer döneminin başlangıcı bir hafta ertelendi

Futbolda birinci transfer döneminin başlangıcı bir hafta ertelendi
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Futbolda birinci transfer ve tescil döneminin başlangıcı bir hafta ileri alındı.

Futbolda birinci transfer ve tescil döneminin başlangıcı bir hafta ileri alındı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açılmaya göre, yarın başlaması planlanan 2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin, kulüplerden gelen talepler üzerine, 17 Haziran'da başlatılıp, 8 Eylül'de tamamlanmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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